 Mehmet Ekici kalmak istiyor – Fotomaç – 20 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Aralık 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    kalmak istiyor

    Mehmet Ekici kalmak istiyor
    , için gündemde olan Galatasaray iddialarını da yalanladı. Bordo-mavili yönetici, "Mehmet Ekici ile 'ın görüştüğünü bilmiyorum. Bizim Mehmet ile bir sorunumuz yok. Ben Mehmet'in 'da kalmak istediğini biliyorum bizzat bunu bizlere ifade etti" dedi. Ekici'nin yönetimin teklifini düşündüğü bildirildi.
    1. 20 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mehmet Ekici kalmak istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.