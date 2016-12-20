Mehmet Ekici kalmak istiyor
Gençağa Meriç, Mehmet Ekici için gündemde olan Galatasaray iddialarını da yalanladı. Bordo-mavili yönetici, "Mehmet Ekici ile Galatasaray'ın görüştüğünü bilmiyorum. Bizim Mehmet ile bir sorunumuz yok. Ben Mehmet'in Trabzonspor'da kalmak istediğini biliyorum bizzat bunu bizlere ifade etti" dedi. Ekici'nin yönetimin teklifini düşündüğü bildirildi.
- 20 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 23:19
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