 Kupa maçı Özgüç Türkalp’in – Fotomaç – 20 Aralık 2016
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    20 Aralık 2016, Salı
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    Kupa maçı ’in

    Kupa maçı Özgüç Türkalp’in
    'nda 3'üncü hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu, 'nda oynanacak - maçında 'i görevlendirdi. Türkalp'ın yardımcılıklarını Osman Karakaş ve Ömer Tevfik Özkoç yapacak. Karşılaşma perşembe günü saat 18.30'da oynanacak.
    1. 20 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:24
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