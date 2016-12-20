Kupa maçı Özgüç Türkalp’in
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3'üncü hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanacak Trabzonspor-Kızılcabölükspor maçında Özgüç Türkalp'i görevlendirdi. Türkalp'ın yardımcılıklarını Osman Karakaş ve Ömer Tevfik Özkoç yapacak. Karşılaşma perşembe günü saat 18.30'da oynanacak.
- 20 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 23:24
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