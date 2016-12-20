Kızılcabölük meydan okudu
Fırtına'nın perşembe günü kupada konuk edeceği Kızılcabölükspor iddialı... 3. Lig temsilcisinin teknik direktörü Hasan Şermet, iyi bir skorla evlerine döneceklerini söyledi. Sermet, "Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ilk iki maçımızı kaybettik. Ancak Trabzonspor karşısında puan alabilmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Takımıma güveniyorum" dedi.
- 20 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 23:20
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Kızılcabölük meydan okudu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.