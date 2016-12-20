 Kızılcabölük meydan okudu – Fotomaç – 20 Aralık 2016
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    20 Aralık 2016, Salı
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    Kızılcabölük meydan okudu

    Kızılcabölük meydan okudu
    Fırtına'nın perşembe günü kupada konuk edeceği Kızılcabölükspor iddialı... 3. Lig temsilcisinin teknik direktörü Hasan Şermet, iyi bir skorla evlerine döneceklerini söyledi. Sermet, "'ndaki ilk iki maçımızı kaybettik. Ancak Trabzonspor karşısında puan alabilmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Takımıma güveniyorum" dedi.
    1. 20 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:20
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