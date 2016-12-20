''İyi transferler yapacağız''
Başkan Muharrem Usta, ihtiyaç olan mevkilere iyi transferler yapacaklarını söyledi. "Bundan sonra toparlayacağız. Yeni transferlerle 2. yarıya yeni bir başlangıç yapacağız. Trabzonspor'un sorunlarının olduğu bölgeye iyi transferler olacak" diyen Usta, Şenol Güneş Stadı'nda maçların 2. yarıdaki Gaziantep karşılaşması ile başlayacağını da ifade etti.
- 20 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 01:48
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