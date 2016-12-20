 ''İyi transferler yapacağız'' – Fotomaç – 20 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Aralık 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    ''İyi transferler yapacağız''

    ''İyi transferler yapacağız''
    Başkan , ihtiyaç olan mevkilere iyi transferler yapacaklarını söyledi. "Bundan sonra toparlayacağız. Yeni transferlerle 2. yarıya yeni bir başlangıç yapacağız. Trabzonspor'un sorunlarının olduğu bölgeye iyi transferler olacak" diyen Usta, Şenol Güneş Stadı'nda maçların 2. yarıdaki Gaziantep karşılaşması ile başlayacağını da ifade etti.
    1. 20 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''İyi transferler yapacağız'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.