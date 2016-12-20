İmzaya çağrıldı
Prensipte anlaşılan Arjantinli sol bekin, başkan Usta ile görüştükten sonra 3 yıllık ön sözleşmeye imza atacağı ifade edildi. Mas’ın bonservisine 1.7 milyon dolar ödenecek.
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor açılışı Emmanuel Mas ile yapıyor. Daha önce prensip anlaşmasına varılan Arjantinli sol bekin bu hafta içinde Türkiye'ye geleceği açıklandı. 27 yaşındaki oyuncunun, başkan Muharrem Usta ile bir kez de yüz yüze görüştükten sonra 3 yıllık ön sözleşmeye imza atması bekleniyor. İmzanın ardından ülkesine dönecek olan Mas, devre arasında tekrar Trabzon'a gelerek takıma katılacak.
11 MAÇTA 1 GOL ATTI, 1 ASİST YAPTI
Teknik direktör Ersun Yanal ve yardımcılarının da bizzat izledikleri Emmanuel Mas'ın transferine onay verdiği ifade edildi. Mas'ın transferi için kulübü Arjantin'in San Lorenzo takımına 1.7 milyon dolar bonservis bedeli ödeneceği bildirildi. Bu sezon Arjantin Ligi'nde 11 maça çıkan Emmanuel Mas, hepsinde 90 dakika sahada kalırken 1 gol attı, 1 de asist gerçekleştirdi.
FLAŞ HABER OLARAK VERİLDİ
Arjantin basını, Emmanuel Mas'ın Trabzonspor ile anlaştığını flaş haber olarak duyurdu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcunun Lanus maçı kadrosuna alınmadığı açıklanırken oyuncunun Türkiye yolcusu olduğu ifade edildi.
Yunus Emre SEL
11 MAÇTA 1 GOL ATTI, 1 ASİST YAPTI
Teknik direktör Ersun Yanal ve yardımcılarının da bizzat izledikleri Emmanuel Mas'ın transferine onay verdiği ifade edildi. Mas'ın transferi için kulübü Arjantin'in San Lorenzo takımına 1.7 milyon dolar bonservis bedeli ödeneceği bildirildi. Bu sezon Arjantin Ligi'nde 11 maça çıkan Emmanuel Mas, hepsinde 90 dakika sahada kalırken 1 gol attı, 1 de asist gerçekleştirdi.
FLAŞ HABER OLARAK VERİLDİ
Arjantin basını, Emmanuel Mas'ın Trabzonspor ile anlaştığını flaş haber olarak duyurdu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcunun Lanus maçı kadrosuna alınmadığı açıklanırken oyuncunun Türkiye yolcusu olduğu ifade edildi.
Yunus Emre SEL
- 20 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 01:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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