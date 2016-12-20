 Dünyada eşi benzeri yok – Fotomaç – 20 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Aralık 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Dünyada eşi benzeri yok

    Dünyada eşi benzeri yok
    Genel sekrater Gençağa Meriç, Şenol Güneş Stadı'nın dünyada eşinin olmadığını söyledi. Meriç, "40 bin kişi içeride vardı, yarısı kadar da dışarıda taraftarımız vardı. Atmosfer muhteşemdi. Denizin içi doldurularak yapılan dünyada ilk stat. Umarım orada yeni sayfa açarız. Çok küçük rötuşlar kaldı. İkinci yarıda ilk iç saha maçımız yeni statta olacak" ifadelerini kullandı.
    1. 20 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Dünyada eşi benzeri yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.