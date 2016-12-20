Dünyada eşi benzeri yok

Genel sekrater Gençağa Meriç, Şenol Güneş Stadı'nın dünyada eşinin olmadığını söyledi. Meriç, "40 bin kişi içeride vardı, yarısı kadar da dışarıda taraftarımız vardı. Atmosfer muhteşemdi. Denizin içi doldurularak yapılan dünyada ilk stat. Umarım orada yeni sayfa açarız. Çok küçük rötuşlar kaldı. İkinci yarıda ilk iç saha maçımız yeni statta olacak" ifadelerini kullandı.