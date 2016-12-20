Abdülkadir’e yakın markaj
Başakşehir maçında bulduğu şansı iyi değerlendiren Abdülkadir Ömür, Ersun Yanal'ın yeni umudu... Tecrübeli hoca, 17 yaşındaki oyuncu ile idmanlarda yakından ilgileniyor. Yanal'ın Abdülkadir'in yanı sıra Yusuf Yazıcı'ya Kızılcabölükspor ile oynanacak kupa maçında ilk onbirde şans tanıması bekleniyor.
- 20 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 23:21
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