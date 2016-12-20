 Abdülkadir’e yakın markaj – Fotomaç – 20 Aralık 2016
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    20 Aralık 2016, Salı
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    Abdülkadir’e yakın markaj

    Abdülkadir’e yakın markaj
    Başakşehir maçında bulduğu şansı iyi değerlendiren Abdülkadir Ömür, 'ın yeni umudu... Tecrübeli hoca, 17 yaşındaki oyuncu ile idmanlarda yakından ilgileniyor. Yanal'ın Abdülkadir'in yanı sıra Yusuf Yazıcı'ya Kızılcabölükspor ile oynanacak kupa maçında ilk onbirde şans tanıması bekleniyor.
    1. 20 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:21
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