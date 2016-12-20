1 haftada 3 maç
Fırtına'da gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi...
H Grubu'nda ilk iki maçında 1 puanda kalan bordo-mavililer, perşembe günü 3. Lig ekibi Kızılcabölükspor ile oynayacağı maçı kazanarak siftah yapmayı hedefliyor. Öte yandan bir hafta içinde iki kez Kızılcıbölükspor ile arada ligde Fenerbahçe ile oynanacak olması nedeniyle teknik heyet seferberlik ilan etti. Ersun Yanal tüm futbolculardan kendilerini hazır tutmalarını istedi.
- 20 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 23:28
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