Şöhretlerden nostalji
Anadolu ihtilalini gerçekleştiren eski oyuncuları karşı karşıya getiren maçta 96 jenerasyonu, 80 jenerasyonunu 7-3 mağlup etti
96 jenerasyonunda Metin Aktaş, Fatih Tekke, Yattara, Cyzio, Ünal Karaman, Orhan Kaynak, Lemi Çelik, Hami Mandıralı, Hamdi Aslan, Çağdaş Atan, Tamer Tuna, Levent Erköse, Soner Boz, Okan Özke, Macit Güven, Cem Beceren, İbrahim Yazıcı, Okan Çebi, Hasan Üçüncü, Feti Okuroğlu, Semavi Uzun, Mehmet Zengin, Haluk Kulaçoğlu, Selim Özer, Osman Özköylü, Mehmet Köroğlu, Cemal Menteşe ve Murat Bölükbaşı forma giydi.
80 jenerasyonunda ise Necmi Perekli, Ali Kemal Denizci, Serdar Bali, Mehmet Ekşi, Metin Barçın, Necati Özçağlayan, Ali Yavuz, Hüsnü Özkara, Hüseyin Tok, Turgay Semercioğlu, Kemal Serdar, Erhan Çağlayan, Ali Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Fatih Sağlam, Bahattin Güneş, Aziz Öğütçen, İhsan Sakaloğlu, Mehmet Cemil Altın, Selami Güven, Bület Gürsoytrak, Mehmet Kulaksızoğlu, Alper Boğuşlu, İlyas Akçay, İhsan Derelioğlu, Celil Canalioğlu, Mehmet Yazıcı, Hamdi Zıvalıoğlu gibi isimler oynadı.
Yattara: Keşke bizim zamanımızda olsaydı
Şöhretler maçında forma giyen ve yine tribünleri coşturan Trabzonspor'un efsane oyuncusu Gine'li İbrahima Yattara, "Keşke bizim zamanımızda böyle bir stat olsaydı. Bu statta takım daha iyi motive olacak" diye konuştu.
- 19 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:21
- Biletleri kesildi
Toplam 6
Yorum
GS MAHMUT HOJAM OSMANLI NIN PENALTISINI VERMEDİLER. LÜTFEM ŞUNLARA BİRŞEY SÖYLE.
- Şenol Güneş Stadı'na görkemli açılış
Toplam 10
Yorum
FEBELERE FEBELERE BALON. FB TRABON MAÇI ÇNCESİ TRABZONA YANAŞMALAR BAŞLADI HADİ HAYIRLI TRAŞLARRRRR
- Beşiktaş'ın transferini açıkladı
Toplam 3
Yorum
beşiktaşlı TÜMER Bİ KEREDE GS NİN FENERİN TRANSFERİNİ AÇIKLA DA BİZDE ALMAYA GİDELİM. HEP BEŞİJTAŞIN TRANSFERLERİNİ OLMADAN AÇIKLIYORSUN AŞK OLSUN ÜZÜYORSUN BİZİ
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