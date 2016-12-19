 Şöhretlerden nostalji – Fotomaç – 19 Aralık 2016
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    19 Aralık 2016, Pazartesi
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    Şöhretlerden nostalji

    Şöhretlerden nostalji

    Anadolu ihtilalini gerçekleştiren eski oyuncuları karşı karşıya getiren maçta 96 jenerasyonu, 80 jenerasyonunu 7-3 mağlup etti

    YENİ statta ilk maçı Trabzonspor'un eski futbolcuları yaptı. 96 jenerasyonu ile 80 jenerasyonunu karşı karşıya geldiği maçı 96 jenerasyonu 7-3 kazandı.

    96 jenerasyonunda Metin Aktaş, Fatih Tekke, , Cyzio, Ünal Karaman, Orhan Kaynak, Lemi Çelik, Hami Mandıralı, Hamdi Aslan, Çağdaş Atan, Tamer Tuna, Levent Erköse, Soner Boz, Okan Özke, Macit Güven, Cem Beceren, İbrahim Yazıcı, Okan Çebi, Hasan Üçüncü, Feti Okuroğlu, Semavi Uzun, Mehmet Zengin, Haluk Kulaçoğlu, Selim Özer, Osman Özköylü, Mehmet Köroğlu, Cemal Menteşe ve Murat Bölükbaşı forma giydi.

    80 jenerasyonunda ise Necmi Perekli, Ali Kemal Denizci, Serdar Bali, Mehmet Ekşi, Metin Barçın, Necati Özçağlayan, Ali Yavuz, Hüsnü Özkara, Hüseyin Tok, Turgay Semercioğlu, Kemal Serdar, Erhan Çağlayan, Ali Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Fatih Sağlam, Bahattin Güneş, Aziz Öğütçen, İhsan Sakaloğlu, Mehmet Cemil Altın, Selami Güven, Bület Gürsoytrak, Mehmet Kulaksızoğlu, Alper Boğuşlu, İlyas Akçay, İhsan Derelioğlu, Celil Canalioğlu, Mehmet Yazıcı, Hamdi Zıvalıoğlu gibi isimler oynadı.

    Yattara: Keşke bizim zamanımızda olsaydı
    Şöhretler maçında forma giyen ve yine tribünleri coşturan Trabzonspor'un efsane oyuncusu Gine'li İbrahima Yattara, "Keşke bizim zamanımızda böyle bir stat olsaydı. Bu statta takım daha iyi motive olacak" diye konuştu.
    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:21
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