Şenol Güneş: Hayırlı olsun
Trabzonspor'un yeni stadına ismi verilen bordo-mavili kulüp ve Milli Takım'ın efsane kalecisi teknik direktör Şenol Güneş, stadın Trabzonspor'a ve Türk futboluna hayırlı olmasını diledi.
HAMİ: ŞİMDİ FUTBOL ZAMANI
Uzaktan attığı gollerle 'bombacı' lakabını alan Trabzonspor'un eski golcüsü ve teknik direktörü Hami Mandıralı, "Trabzonspor çok güzel bir stat kazandı. İnşallah bu stat güzel bir takımla dolar. Trabzonspor'da artık konuşma değil, futbol zamanı" ifadelerini kullandı. Hami, şöhretler maçında da oynadı.
- 19 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:15
- Biletleri kesildi
Toplam 6
Yorum
GS MAHMUT HOJAM OSMANLI NIN PENALTISINI VERMEDİLER. LÜTFEM ŞUNLARA BİRŞEY SÖYLE.
- Şenol Güneş Stadı'na görkemli açılış
Toplam 10
Yorum
FEBELERE FEBELERE BALON. FB TRABON MAÇI ÇNCESİ TRABZONA YANAŞMALAR BAŞLADI HADİ HAYIRLI TRAŞLARRRRR
- Beşiktaş'ın transferini açıkladı
Toplam 3
Yorum
beşiktaşlı TÜMER Bİ KEREDE GS NİN FENERİN TRANSFERİNİ AÇIKLA DA BİZDE ALMAYA GİDELİM. HEP BEŞİJTAŞIN TRANSFERLERİNİ OLMADAN AÇIKLIYORSUN AŞK OLSUN ÜZÜYORSUN BİZİ
Şenol Güneş: Hayırlı olsun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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