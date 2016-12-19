Şenol Güneş: Hayırlı olsun

Trabzonspor'un yeni stadına ismi verilen bordo-mavili kulüp ve Milli Takım'ın efsane kalecisi teknik direktör Şenol Güneş, stadın Trabzonspor'a ve Türk futboluna hayırlı olmasını diledi.

Güneş, "Yeni bir vizyon lazım. Bu sahaya uygun bir Trabzonspor lazım. Keşke birçok ismin adı bu stada verilebilseydi" dedi.



HAMİ: ŞİMDİ FUTBOL ZAMANI

Uzaktan attığı gollerle 'bombacı' lakabını alan Trabzonspor'un eski golcüsü ve teknik direktörü Hami Mandıralı, "Trabzonspor çok güzel bir stat kazandı. İnşallah bu stat güzel bir takımla dolar. Trabzonspor'da artık konuşma değil, futbol zamanı" ifadelerini kullandı. Hami, şöhretler maçında da oynadı.