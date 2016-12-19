''Şehitler ölmez, Vatan bölünmez''
Görkemli stadın açılışında önce Kuran-ı Kerim okunup, şehitler için dua edildi. Tribünlerde dev Türk bayrağı açılırken, taraftarların, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganı ortalığı inletti.
ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER DE DAVETLİYDİ
Şehit yakınları, gaziler ve birçok ilden davet edilen sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de tribünlerde yerini aldı. Törende, Türk bayrağını milli güreşçi Selçuk Çebi, Katar bayrağını ise milli güreşçi Taha Akgül taşıdı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, açılış töreninde vatandaşlara 40 bin Türk bayrağı ile 8 bin Katar bayrağı dağıttı. İlçelerdeki taraftarların, ücretsiz olarak 80 otobüsle stada ulaşımları sağlandı. Yaşlı ve sakallı bir dede, elinde dalgalandırdığı dev Türk bayrağı ile bir taraftar ise yüzünü ay-yıldızlı bayrak ile kapatarak 'hainlere' en güzel mesajı verdiler.
AKER'DEN AKYAZI'YA YÜRÜDÜLER
Bordo-mavili genç futbolcular Avni Aker'de buluşup, yeni stada kadar yürüyerek geldiler. Açılışa olan yoğun ilgi nedeniyle Akyazı istikametine giden yollarda trafik kilitlendi.
- 19 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:10
- Biletleri kesildi
Toplam 6
Yorum
GS MAHMUT HOJAM OSMANLI NIN PENALTISINI VERMEDİLER. LÜTFEM ŞUNLARA BİRŞEY SÖYLE.
- Şenol Güneş Stadı'na görkemli açılış
Toplam 10
Yorum
FEBELERE FEBELERE BALON. FB TRABON MAÇI ÇNCESİ TRABZONA YANAŞMALAR BAŞLADI HADİ HAYIRLI TRAŞLARRRRR
- Beşiktaş'ın transferini açıkladı
Toplam 3
Yorum
beşiktaşlı TÜMER Bİ KEREDE GS NİN FENERİN TRANSFERİNİ AÇIKLA DA BİZDE ALMAYA GİDELİM. HEP BEŞİJTAŞIN TRANSFERLERİNİ OLMADAN AÇIKLIYORSUN AŞK OLSUN ÜZÜYORSUN BİZİ
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