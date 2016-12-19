Görkemli stadın açılışında önce Kuran-ı Kerim okunup, şehitler için dua edildi. Tribünlerde dev Türk bayrağı açılırken, taraftarların, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganı ortalığı inletti.

Trabzonspor'un deniz doldurularak yapılan yeni stadı Şenol Güneş Stadı'nın açılışına bordo-mavili taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Açılış töreninde ilk olarak şehitler için saygı duruşunda bulunulurken, Türk ve Katar milli marşları çalındı. Bu sırada tribünlerde üzerinde Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez yazılı dev Türk bayrağı açıldı. Ay-yıldızlı ve Trabzonspor bayrakları ile tribünleri dolduran taraftarlar sık sık "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" "Ne mutlu Türk'üm diyene", "Her Türk asker doğar" tezahüratları ile stadı inletti. Şehitler için Kur'an-ı Kerim tilavet edildi. İl Müftüsü Keramettin Demir tarafından dua yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beraberindekiler ile açılış kurdelesini kesmesiyle birlikte havai fişek ve lazer gösterileri başladı. Bu sırada statta görsel şölen yaşanırken, muhteşem görüntüler oluştu.



ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER DE DAVETLİYDİ

Şehit yakınları, gaziler ve birçok ilden davet edilen sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de tribünlerde yerini aldı. Törende, Türk bayrağını milli güreşçi Selçuk Çebi, Katar bayrağını ise milli güreşçi Taha Akgül taşıdı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, açılış töreninde vatandaşlara 40 bin Türk bayrağı ile 8 bin Katar bayrağı dağıttı. İlçelerdeki taraftarların, ücretsiz olarak 80 otobüsle stada ulaşımları sağlandı. Yaşlı ve sakallı bir dede, elinde dalgalandırdığı dev Türk bayrağı ile bir taraftar ise yüzünü ay-yıldızlı bayrak ile kapatarak 'hainlere' en güzel mesajı verdiler.



AKER'DEN AKYAZI'YA YÜRÜDÜLER

Bordo-mavili genç futbolcular Avni Aker'de buluşup, yeni stada kadar yürüyerek geldiler. Açılışa olan yoğun ilgi nedeniyle Akyazı istikametine giden yollarda trafik kilitlendi.