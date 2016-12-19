 Olmasaydı olmazdı – Fotomaç – 19 Aralık 2016
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    19 Aralık 2016, Pazartesi
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    Olmasaydı olmazdı

    Olmasaydı olmazdı

    Albayrak: Bu stat için ne kadar mücadele verildiğinin şahidi olarak Sayın Cumhurbaşkanımız’a şükranlarımı iletiyorum. Soylu: Sayın Cumhurbaşkanım burası sizin kararlılığınızın, iradenizin eseridir. Sizin talimatınızla bu stat bu hale geldi.

    Türkiye'nin en teknolojik stadı olan Akyazı'daki Şenol Güneş Stadı'nın açılışında konuşan ve Trabzonlu olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a stadın temelinden açılışına kadar gösterdiği yakın alâkadan ötürü teşekkürlerini iletti. Açılış töreni öncesinde konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, "Eğer Cumhurbaşkanımız olmasaydı böyle bir stat olmazdı" diye konuştu.

    ARTIK İŞ HEMŞERİLERİMDE
    Albayrak, konuşmasında ayrıca şunları söyledi: "Bu stat, Trabzon için değil, Türkiye için de çok önemli stat. Bu stadın temellerinin atıldığı günden bu yana ne kadar büyük mücadele verildiğinin şahidi olarak Sayın Cumhurbaşkanımız'a bir Trabzonlu ve Trabzonsporlu olarak sonsuz şükranlarımı iletiyorum. Bundan sonra siz değerli hemşerilerime de bu stadı doldurarak tarihi başarılar kazanmak kalıyor."

    SİZE ŞÜKRAN DUYUYORUZ
    ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben yaptığı konuşmada "Kararlılığınız, dik duruşunuz, bu toprakların kendi karar verme yeteneğini ortaya koyduğunuz irade ve geleceğe olan inancınız, özgürlüğünüz, hürriyetiniz ve bağımsızlığınız... Sadece bize öğretmiyorsunuz, bizden sonraki nesile de öğretiyorsunuz. Bir şey söylüyorsunuz yıllardan beri; Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Size minettarız, size şükran duyuyoruz. Burası sizin kararlılığınızın, sizin iradenizin eseridir. Size çok teşekkür ediyoruz. Sizin talimatınızla bu stadı bu hale getiren herkese de teşekkür ediyoruz" dedi.
    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:13
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