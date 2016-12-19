Olmasaydı olmazdı
Albayrak: Bu stat için ne kadar mücadele verildiğinin şahidi olarak Sayın Cumhurbaşkanımız’a şükranlarımı iletiyorum. Soylu: Sayın Cumhurbaşkanım burası sizin kararlılığınızın, iradenizin eseridir. Sizin talimatınızla bu stat bu hale geldi.
ARTIK İŞ HEMŞERİLERİMDE
Albayrak, konuşmasında ayrıca şunları söyledi: "Bu stat, Trabzon için değil, Türkiye için de çok önemli stat. Bu stadın temellerinin atıldığı günden bu yana ne kadar büyük mücadele verildiğinin şahidi olarak Sayın Cumhurbaşkanımız'a bir Trabzonlu ve Trabzonsporlu olarak sonsuz şükranlarımı iletiyorum. Bundan sonra siz değerli hemşerilerime de bu stadı doldurarak tarihi başarılar kazanmak kalıyor."
SİZE ŞÜKRAN DUYUYORUZ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben yaptığı konuşmada "Kararlılığınız, dik duruşunuz, bu toprakların kendi karar verme yeteneğini ortaya koyduğunuz irade ve geleceğe olan inancınız, özgürlüğünüz, hürriyetiniz ve bağımsızlığınız... Sadece bize öğretmiyorsunuz, bizden sonraki nesile de öğretiyorsunuz. Bir şey söylüyorsunuz yıllardan beri; Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Size minettarız, size şükran duyuyoruz. Burası sizin kararlılığınızın, sizin iradenizin eseridir. Size çok teşekkür ediyoruz. Sizin talimatınızla bu stadı bu hale getiren herkese de teşekkür ediyoruz" dedi.
- 19 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:13
- Biletleri kesildi
Toplam 6
Yorum
GS MAHMUT HOJAM OSMANLI NIN PENALTISINI VERMEDİLER. LÜTFEM ŞUNLARA BİRŞEY SÖYLE.
- Şenol Güneş Stadı'na görkemli açılış
Toplam 10
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FEBELERE FEBELERE BALON. FB TRABON MAÇI ÇNCESİ TRABZONA YANAŞMALAR BAŞLADI HADİ HAYIRLI TRAŞLARRRRR
- Beşiktaş'ın transferini açıkladı
Toplam 3
Yorum
beşiktaşlı TÜMER Bİ KEREDE GS NİN FENERİN TRANSFERİNİ AÇIKLA DA BİZDE ALMAYA GİDELİM. HEP BEŞİJTAŞIN TRANSFERLERİNİ OLMADAN AÇIKLIYORSUN AŞK OLSUN ÜZÜYORSUN BİZİ
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