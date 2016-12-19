 ''Kıymetini bilmeliyiz'' – Fotomaç – 19 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Aralık 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ''Kıymetini bilmeliyiz''

    ''Kıymetini bilmeliyiz''

    Türkiye Futbol Direktörü , Trabzonspor'un yeni stadına Şenol Güneş isminin verilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

    Açılış törenine katılmak için Trabzon'a gelen Terim, basın mensuplarının, "Hem Adana'da hem de Başakşehir'de adınızın verildiği statlar var. Buraya da Şenol Güneş ismi verildi, ne düşünüyorsunuz?" diye sorması üzerine, "Çok mutlu olurum tabi ki" yanıtını verdi. Terim böyle statların kıymetini bilmeleri gerektiğini de belirterek, "Bu stadyumların kıymetini bilmeliyiz. Şimdiden Trabzonspor'un inşallah büyük başarılar elde edeceği bir stadyum olur" dedi.
    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Kıymetini bilmeliyiz'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.