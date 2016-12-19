Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor'un yeni stadına Şenol Güneş isminin verilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Açılış törenine katılmak için Trabzon'a gelen Terim, basın mensuplarının, "Hem Adana'da hem de Başakşehir'de adınızın verildiği statlar var. Buraya da Şenol Güneş ismi verildi, ne düşünüyorsunuz?" diye sorması üzerine, "Çok mutlu olurum tabi ki" yanıtını verdi. Terim böyle statların kıymetini bilmeleri gerektiğini de belirterek, "Bu stadyumların kıymetini bilmeliyiz. Şimdiden Trabzonspor'un inşallah büyük başarılar elde edeceği bir stadyum olur" dedi.