Eşi benzeri yok!
Dolgu işlemleri 2011’de başlanan, temeli 2013 yılında atılan Trabzonspor’un yeni yuvası dün kapılarını açtı. Stat çatısı, çimleri ve dolgu alanına yapılması ile ilkleri barındırıyor.
8 TEKNİK ADAM, 2 YÖNETİM GÖRDÜ
İnşaatın başladığı Kasım 2013'ten bu yana Trabzonspor, Akyazı Arena'nın yapımı sırasında 8 teknik adam değiştirdi. Bu süre zarfında Mustafa Reşit Akçay, Hami Mandıralı (2), Halilhodzic, Ersun Yanal (2), Şota ve Sadi Tekelioğlu görev yaptı. Stadyumun inşaatı İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimi sırasında başladı ve Muharrem Usta yönetimi döneminde tamamlandı.
ÇİMLER İTALYA'DAN ÖZEL GETİRİLDİ
Şenol Güneş Stadı'nın çimleri İtalya'dan özel getirildi. Milano'dan 28 özel soğutmalı tır 'la getirilen çimler, 8 bin 400 metrekareye serildi. İlk çim ise 28 Kasım tarihinde Akyazı'nın yüzeyine bırakıldı. Yaklaşık 10 gün süren doğal çimlerin seriminin tamamlanmasından sonra özel hibrit çim ekibi ile zemin tamamlandı. Akyazı'nın çevresinde altyapıda eğitim görecek gençlerin kullanacağı sahalara da hibrit çim serildi.
İŞTE BÖYLE BAŞLAMIŞTI
Türkiye'nin bir numaralı spor gazetesi FOTOMAÇ, 24 Kasım 2013'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen temel atma törenini işte böyle duyurmuştu.
EN TEKNOLOJİK STADYUM
Yapımına 2013 yılında başlanan ve dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla resmen açılan Akyazı Stadı'nın tüm iletişim altyapısı Turkcell tarafından hazır hale getirildi. Stada gelen taraftarlar, Turkcell tarafından 514 farklı noktaya kurulan erişim noktası üzerinden gelişmiş fiber altyapı sayesinde wi-fi üzerinden de rahatça internet kullanabilecek. Ücretsiz sunulacak wi-fi ile internete bağlanıldığında 1300 Mbps'ye varan ışık hızındaki internetten faydalanılabilecek. Sta dyumun tüm teknolojik altyapısını sağlayan Turkcell, stadyum içerisinde tüm duyuruların yapılacağı, maçlardan görüntülerin yansıtılacağı 15 tane dev video duvarının (video wall) kurulumunu yaptı. Basın tribünü ve localar için gerekli tüm altyapı da sağlanarak 396 LED TV, 12 interaktif kiosk, 125 monitör kullanıldı. Tribün kat araları için ise LED reklam panosu 4 tribünü çevreleyecek.
HAYALDİ GERÇEK OLDU
Türkiye'de denizin üzerine inşa edilen ilk stadyum olma özelliğini kazanan Akyazı Arena'nın deniz dolgu işlemleri için 22 Eylül 2010 tarihinde Ankara'da bir ihale yapıldı. İhaleyi kazanan firma, 2011 senesinin ocak ayında başladığı dolgu işlemlerini, 2013 senesinde tamamladı. Akyazı'nın dolgusu için gerekli olan birinci sınıf kayaların elde edilmesi amacıyla iki dağ eritildi.
AKYAZI STADI'NIN ÖZELLİKLERİ
-Akyazı Stadı Türkiye'de deniz yüzeyi doldurularak inşa edilen ilk spor tesisi olma özelliğini taşıyor. Stadın çatısında toplam 6 bin 500 ton çelik kullanıldı.
-Stadyumun çatısında, çevre dostu, kendini temizleme ve hava kirliliğini giderme özelliğine sahip akıllı çatı olarak bilinen 'smart roof' sistemi kullanılırken, bu özelliğiyle stadın çatısı dünyada beşinci, Türkiye'de ise ilk.
-Toplam 41 bin 461 koltuk kapasiteli statta, 2 bin 954 VIP, 196 protokol, 282 basın ve 80 engelli koltuğu bulunuyor.
-Yaklaşık 22 bin metrekare kapalı tribün alanına sahip stadın çatısının 245 dönümlük yeşil alanın havasını temizleme gücüne sahip. Bu oran, yaklaşık 2 bin 500 aracın yarattığı hava kirliliğini temizleme kapasitesine eşdeğer.
-Akıllı çatı 'smart roof' sistemi, fotokatalitik özelliği bulunan titanyum oksit kaplama sayesinde, yüzeyindeki organik maddelerden oluşan kirleri ve çevreye zararlı partikülleri ayrıştırıyor. Bu partikülleri nitrata dönüştürerek çatı yüzeyini sürekli temiz tutma özelliğine sahip.
-92 bin metrekare yeşil alana sahip kompleks içinde, 2 bin 200 ağaç ile 2 bin 400 bitki grubu yer alacak. UEFA kriterlerine göre saha aydınlatma kriteri 2 bin lüks, Akyazı Stadı'nın aydınlatması 3 bin lüks seviyesinde olacak.
-Akyazı Spor Kompleksi'nde Kamp Eğitim Merkezi ve İl Gençlik Spor Merkezinin de bulunurken, kompleks 2 suni ve 5 doğal çim saha yer alıyor.
-İlkleri barındıran statta 80 metrekare olan skorbord, 7.5 megapiksel aralığında olmasıyla Türkiye'de tek olacak.
Yunus Emre SEL
- 19 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:38
- Biletleri kesildi
Toplam 6
Yorum
GS MAHMUT HOJAM OSMANLI NIN PENALTISINI VERMEDİLER. LÜTFEM ŞUNLARA BİRŞEY SÖYLE.
- Şenol Güneş Stadı'na görkemli açılış
Toplam 10
Yorum
FEBELERE FEBELERE BALON. FB TRABON MAÇI ÇNCESİ TRABZONA YANAŞMALAR BAŞLADI HADİ HAYIRLI TRAŞLARRRRR
- Beşiktaş'ın transferini açıkladı
Toplam 3
Yorum
beşiktaşlı TÜMER Bİ KEREDE GS NİN FENERİN TRANSFERİNİ AÇIKLA DA BİZDE ALMAYA GİDELİM. HEP BEŞİJTAŞIN TRANSFERLERİNİ OLMADAN AÇIKLIYORSUN AŞK OLSUN ÜZÜYORSUN BİZİ
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