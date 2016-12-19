Erdoğan'ın şaheseri

Tribünleri dolduran onbinlerce Trabzonlu, stadın temelini atan, yapım aşamasını yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bağrına bastı. Tarihi törende 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Ardından İstiklal Marşımız ve Katar Milli Marşı çalındı, şehitler için Kuran-ı Kerim okundu. Stadın adının "Şenol Güneş Stadı" olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Statla birlikte birçok yatırımın açılışını yapıyoruz. Hepsi Trabzonumuza armağan olsun" dedi. Açılışa Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani de katıldı. Bakanlar Berat Albayrak, Süleyman Soylu ve Akif Çağatay Kılıç, şaheser tesisin "Erdoğan'ın eseri" olduğunu vurguladı.



VİDEO | ŞENOL GÜNEŞ STADI'NDA İLK GOL CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN





Saat 17.30'da Avni Aker Stadı'ndan kortej yürüyüşü ile başlayan açılış programı, kortejin Akyazı Stadı'na girişi ile devam etti. Stadyumdaki programda 3D animasyon gösterileri, koreografiler, protokol konuşmaları ve Mazlum Kiper'in anlatımıyla bordo-mavili kulübün 50 yıllık tarihinden daha önce yayınlanmamış özel görüntüleri içeren bir video mapping etkinliği yer aldı. Vatandaşlar açılışı ücretsiz olarak izledi.







ŞENOL GÜNEŞ KOMPLEKSİ VE STADI

Akyazı'da yaptırılan spor kompleksi ve stadyumun adının Şenol Güneş Kompleksi olduğunu açıklayan Erdoğan, Güneş'in Türk sporuna verdiği hizmetleri anlattı. Güneş'in Türk Milli Takımı'na dünya üçüncülüğü kazandırdığını, milli takımın yıllarca başarıyla kaleciliğini, kaptanlığını yaptığını ve Trabzonspor'un güçlü olduğu dönemde takımın kalecisi olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Bizde güzel bir söz var, 'Marifet iltifata tabidir, iltifatsız marifet zayidir' diye. Biz, bu ülkede emeği olanları, taş üstüne taş koyanları ödüllendirmesini bilen bir milletiz. Bunun kıymetini bilmenin de huzuru içindeyiz" diye konuştu. "Bu muhteşem stada emeği geçen herkesi tebrik eriyorum" diyen Erdoğan, açılışa katılıp sevinçlerini paylaşan Katar Emiri Sani ve bakanlarına da şükranlarını sundu ve şöyle devam etti: "Zira biz, bugün Trabzon'da aynı zamanda Türkiye-Katar arasında yüksek düzeyli bir istişari komite toplantısını yaptık. 15 anlaşmayı bugün burada imzaladık. Birinci toplantıyı Katar'da yapmıştık, 17 imza atmıştık."



BU TUZAĞA DÜŞMEYECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de meydana gelen hain terör saldırısının bugünkü sevinci gölgelediğini, programın çok daha farklı olduğunu belirterek, "İşin bugünkü eğlence faslını bir kenara koyduk. İnşallah bu eğlenceleri farklı bir zamanda yaparız ama bu acımıza gölge düşürmeyelim dedik. Yaklaşık 1.5 yıldır süren yoğun terör eylemleri sebebiyle sevinçlerimizi ağız tadıyla yaşayamıyoruz. Terörün amaçlarından biri ülkemizi ve milletimizi asıl çalışmalarından, hedeflerinden kopartıp, kendi kısır gündemine hapsetmektir. Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Terörle mücadelemizi kesintisiz ve kararlı bir şekilde yürütürken yatırımlarımızı yapmaya, projelerimizi hayata geçirmeye, hedeflerimize doğru yürümeye de devam edeceğiz" diye konuştu.





BERAT ALBAYRAK: CUMHURBAŞKANIMIZIN EMEĞİ ÇOK BÜYÜK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen açılışta Bakan Berat Albayrak yeni stadın Trabzonspor'a başarı getirmesini diledi. Albayrak yaptığı konuşmada, "Bu stat sadece Trabzon için değil Türkiye için de çok önemli bir stat. Trabzon'un Türk spor tarihi ve futbolu için ne kadar büyük bir anlam ifade ettiğini Türkiye olarak biliyoruz. Stadın temellerinin atıldığı ilk günden bu güne kadar ne kadar büyük mücadeleler ve kararlılıklar gösterildiğinin en yakın şahidi olarak sayın Cumhurbaşkanımıza bir Trabzonlu olarak, bir Trabzonsporlu olarak sonsuz şükranlarımı iletiyorum. Bir hemşeriniz olarak şunu çok net ifade edeyim; Eğer Cumhurbaşkanımız olmasaydı böyle bir stadı Trabzonsporumuza kazandırmak mümkün olmazdı. Bundan sonra siz kıymetli hemşerilerime düşen, bu stadı her zamankinden daha büyük bir coşkuyla doldurarak sadeve Türkiye'de değil Avrupa'da ve dünyada Trabzonsporumuzun tarihi başarılara imza atması için sonuna kadar desteklemeniz. Tekrardan geçtiğimiz şu günlerde; milletimizin birliği ve beraberliğimizin daim olması duasıyla başta tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler ve tüm ailelerine sabırlar dileyerek hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun." dedi.





KATAR BÜYÜKELÇİSİ TRABZON'DA

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi, dün öğle saatlerinde Trabzon'a geldi. Akyazı'nın açılışı için Trabzon'a gelen Katar Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi'ye Akyazı Spor Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral eşlik etti. Al Şafi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Es-Sani başta olmak üzere Katar'dan konukların katılacağı açılış töreniyle ilgili Saral'da bilgi aldı.





İLKLERİN STADI

"Akıllı çatı" olarak bilinen smart roof sistemi kullanılan stat, bu özelliğiyle dünyada beşinci, Türkiye'de ise bir ilk olarak tarihe geçecek. Yaklaşık 22 bin metrekare kapalı tribün alanına sahip stadın çatısı 245 dönümlük yeşil alanın havasını temizleyebiliyor.





AKYAZI STADI'NIN ÖZELLİKLERİ

-Akıllı çatı 'smart roof' sistemi, fotokatalitik özelliği bulunan titanyum oksit kaplama sayesinde, yüzeyindeki organik maddelerden oluşan kirleri ve çevreye zararlı partikülleri ayrıştırıyor. Bu partikülleri nitrata dönüştürerek çatı yüzeyini sürekli temiz tutuyor.

-Stadyumun çatısında, çevre dostu, kendini temizleme ve hava kirliliğini giderme özelliğine sahip akıllı çatı olarak bilinen 'smart roof' sistemi kullanılırken, bu özelliğiyle stadın çatısı dünyada beşinci, Türkiye'de ise ilk.

-Yaklaşık 22 bin metrekare kapalı tribün alanına sahip stadın çatısının 245 dönümlük yeşil alanın havasını temizleme gücüne sahip. Bu oran, yaklaşık 2 bin 500 aracın yarattığı hava kirliliğini temizleme kapasitesine eşdeğer.

-92 bin metrekare yeşil alana sahip kompleks içinde, 2 bin 200 ağaç ile 2 bin 400 bitki grubu yer alacak. UEFA kriterlerine göre saha aydınlatma kriteri 2 bin lüks, Akyazı Stadı'nın aydınlatması 3 bin lüks seviyesinde olacak.

-Akyazı Stadı Türkiye'de deniz yüzeyi doldurularak inşa edilen ilk spor tesisi olma özelliğini taşıyor. Stadın çatısında toplam 6 bin 500 ton çelik kullanıldı.

-Akyazı Spor Kompleksi'nde Kamp Eğitim Merkezi ve İl Gençlik Spor Merkezinin de bulunurken, kompleks 2 suni ve 5 doğal çim saha yer alıyor.

-Toplam 41 bin 461 koltuk kapasiteli statta, 2 bin 954 VIP, 196p rotokol, 282 basın ve 80 engelli koltuğu bulunuyor.

-İlkleri barındıran statta 80 metrekare olan skorbord, 7.5 megapiksel aralığında olmasıyla Türkiye'de tek olacak.







YATTARA STADI GÖRDÜ 'KEŞKE' DEDİ

Trabzonspor'un eski oyuncusu Yattara, Trabzonspor'un yeni stadı Akyazı'nın açılışına katıldı. Stat girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yattara, Akyazı'da oynamak ister miydin? Sorusuna, "Futbolcu olarak bana soruyorlar. Herkes böyle bir şey bekler. Bugün keşke böyle bir şans daha olsaydı. Çok güzel bir şey. İnşallah bu yeni stadyum ile bizim oyuncular daha çok motive olacak. İnşallah bu yeni stadyum bize şans getirecek. İnşallah biz de fazla fazla puan alacağız..." diye konuştu. Şenol Güneş'in isminin Spor Kompleksine verilmesi ile ilgili olarak ise Yattara, " Eğer Şenol Hocanın ismi verilirse çok güzel bir şey olur. Şenol hoca hayatını bu takıma verdi, bu takımda büyüdü. Ben saygı duyuyorum güzel düşünülmüş" dedi.





FATİH TERİM'DEN ŞENOL GÜNEŞ YORUMU

Stadın açılışına Türkiye Milli Takımlar Direktörü Fatih Terim'de katıldı. Stadın girişinde basın mensuplarının konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Terim, "Trabzonspor'a hayırlı olsun. Avni Aker'in çok önemli hatıraları var. Hepimiz için çok önemli bir yerdi... Ama bu statta çok muhteşem oldu. İçini de gezme imkanı bulduk. Ülkemize stat kazandırmak çok önemli, futbola büyük destek oluyor. Umarım bu statların hepsinin kıymetini bilmeliyiz. Şimdiden Trabzonspor'a büyük başarılar olacağı stat olur" ifadelerini kullandı. Kendisinin Adana'da isminin stada verilmesi ve Akyazı Stadının içinde bulunduğu komplekse de Şenol Güneş'in isminin verilmesi sorulduğunda Terim, "Çok mutlu olurum..." dedi.