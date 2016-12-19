 Beşiktaş’tan Akyazı yemeği – Fotomaç – 19 Aralık 2016
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    19 Aralık 2016, Pazartesi
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    ’tan Akyazı yemeği

    Beşiktaş’tan Akyazı yemeği
    'nın açılışına gelen yönetimi, hem , hem de Beşiktaş'ta oynamış eski futbolcular ve eski teknik direktörlere dün bir yemek verdi. İlk bölümü basına açık olan yemekte Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Umut Güner, Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil, teknik direktör Şenol Güneş, Beşiktaş kaptanı Tolga Zengin, eski yöneticiler, Trabzonspor'la Beşiktaş'ta oynamış futbolcular, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen ve bordo-mavili takımın yöneticileri yer aldı.
    1. 19 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:19
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