Trabzonspor yuvasına kavuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2013’te temelini attığı Akyazı Stadı’nın bugün de açılışını yapacak. Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Es-Sani de açılışta olacak. Başbakan Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, kulübe hizmet etmiş eski başkanlar, eski futbolcular ve vatandaşlar da Akyazı'daki yerlerini alacak.
STAT İSMİ AÇIKLANACAK
Akyazı Stadı'nın bugün gerçekleştirilecek açılışında stadın isim sponsorluğunun ve kompleksin adının da açıklanacağı kaydedildi. Uzun süren görüşmeler neticesinde anlaşma sağlanan isim hakkı sponsorluğunun açılış töreninde müjdeleneceği, ayrıca komplekse de Şenol Güneş adının verilmesinde karar kılındığı ve bunun da resmen duyurulacağı bildirildi.
KATAR BÜYÜKELÇİSİ TRABZON'DA
Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi, dün öğle saatlerinde Trabzon'a geldi. Akyazı'nın açılışı için Trabzon'a gelen Katar Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi'ye Akyazı Spor Kompleksi Koordinatörü Gökhan Saral eşlik etti. Al Şafi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Es-Sani başta olmak üzere Katar'dan konukların katılacağı açılış töreniyle ilgili Saral'da bilgi aldı.
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İLÇELERDEN OTOBÜS KALDIRILACAK
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, açılış programına katılmak isteyen vatandaşlar için ilçelerden ücretsiz otobüs seferleri gerçekleştirecek. Akçaabat'tan 15 otobüs 16.00'da, Of'tan 17 otobüs 17.00'de, Araklı'dan 7 otobüs 16.00'da, Maçka'dan 4 otobüs 17.00'de, Arsin'den 2 otobüs 15.00'te, Sürmene'den 2 otobüs 17.00'de, Şalpazarı'ndan 2 otobüs 16.00'da, Çaykara'dan 7 otobüs 16.00'da, Yomra'dan 7 otobüs 17.00'de Akyazı'ya gidecek.
KRİTERLERİ BİLE AŞTI
Toplam 92 bin metrekare yeşil alana sahip kompleks içinde, 2 bin 200 ağaç ile 2 bin 400 bitki grubu yer alıyor. UEFA kriterlerine göre saha aydınlatma kriteri 2 bin lüks iken Akyazı Spor Kompleksi'nin aydınlatması ise 3 bin lüks seviyesinde gerçekleştirildi.
İLKLERİN STADI
"Akıllı çatı" olarak bilinen smart roof sistemi kullanılan stat, bu özelliğiyle dünyada beşinci, Türkiye'de ise bir ilk olarak tarihe geçecek. Yaklaşık 22 bin metrekare kapalı tribün alanına sahip stadın çatısı 245 dönümlük yeşil alanın havasını temizleyebiliyor.
EN MODERN STADYUM
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan ve Türkiye'nin deniz yüzeyi doldurularak inşa edilen ilk stadı özelliğine sahip Akyazı Spor Kompleksi, Türk futbolunun en modern tesisi olarak dikkati çekiyor.
İŞTE AÇILIŞ PROGRAMI
-Akyazı'daki yeni stadyumun kapıları 17.00'den itibaren açılacak.
-Saat 17.30'da Avni Aker'den büyük bir kortej yürüyüşü ile açılış programı start alacak.
-Bütün taraftarların davetli olduğu Akyazı'nın açılış töreni 18.30'da başlayacak.
-Dünden bugüne Trabzonspor'a emek vermiş başkanlar, yöneticiler, futbolcular ve teknik direktörler de yer alacak.
-3D animasyon gösterileri, koreografiler ve havai fişek gösterileri yapılacak. Özel bir maç oynanacak.
-Mazlum Kiper'in anlatımıyla Trabzonspor'un 50 yıllık tarihinden daha önce yayınlanmamış özel görüntüleri içeren bir video mappin yer alacak.
-Tüm taraftarlara açık ve ücretsiz olacak açılışta hatıra biletleri dağıtılacak.
AKYAZI STADI'NIN ÖZELLİKLERİ
-Akıllı çatı 'smart roof' sistemi, fotokatalitik özelliği bulunan titanyum oksit kaplama sayesinde, yüzeyindeki organik maddelerden oluşan kirleri ve çevreye zararlı partikülleri ayrıştırıyor. Bu partikülleri nitrata dönüştürerek çatı yüzeyini sürekli temiz tutuyor.
-Stadyumun çatısında, çevre dostu, kendini temizleme ve hava kirliliğini giderme özelliğine sahip akıllı çatı olarak bilinen 'smart roof' sistemi kullanılırken, bu özelliğiyle stadın çatısı dünyada beşinci, Türkiye'de ise ilk.
-Yaklaşık 22 bin metrekare kapalı tribün alanına sahip stadın çatısının 245 dönümlük yeşil alanın havasını temizleme gücüne sahip. Bu oran, yaklaşık 2 bin 500 aracın yarattığı hava kirliliğini temizleme kapasitesine eşdeğer.
-92 bin metrekare yeşil alana sahip kompleks içinde, 2 bin 200 ağaç ile 2 bin 400 bitki grubu yer alacak. UEFA kriterlerine göre saha aydınlatma kriteri 2 bin lüks, Akyazı Stadı'nın aydınlatması 3 bin lüks seviyesinde olacak.
-Akyazı Stadı Türkiye'de deniz yüzeyi doldurularak inşa edilen ilk spor tesisi olma özelliğini taşıyor. Stadın çatısında toplam 6 bin 500 ton çelik kullanıldı.
-Akyazı Spor Kompleksi'nde Kamp Eğitim Merkezi ve İl Gençlik Spor Merkezinin de bulunurken, kompleks 2 suni ve 5 doğal çim saha yer alıyor.
-Toplam 41 bin 461 koltuk kapasiteli statta, 2 bin 954 VIP, 196p rotokol, 282 basın ve 80 engelli koltuğu bulunuyor.
-İlkleri barındıran statta 80 metrekare olan skorbord, 7.5 megapiksel aralığında olmasıyla Türkiye'de tek olacak.
Yunus Emre SEL
- 18 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:07
- Erman Toroğlu: "F.Bahçe bu Beşiktaş'ı geçer"
Toplam 13
Yorum
Torpilli kartal Geçer ,zaten bjk nin önündeydi şimdiye.Hakemler izin verseydi tabi.
- Erman Toroğlu: "F.Bahçe bu Beşiktaş'ı geçer"
Toplam 13
Yorum
BJK'Lİ Renklilerde yani sizlerde hakemler arkanızda olmasa ilk 3 ü zor görürsünüz o zaman her sene 25 30 puanı hakemlerle alıyorsunuz. Geçen senede şampiyonluğumuz son 2 haftaya kaldıysa bunun da seberi FB maçlarında komedi penaltı çalan hakemlerdir. Örneğin FB Rize maçı Volkan Şen omuz omuza da kendini yer attı penaltı alırsak pasta keseceğim diyen Parreira o maçta 2 penaltı alınca pasta kesti.
- Şenol Güneş: "Ben olsam vermezdim"
Toplam 10
Yorum
ESER KESER HADİ BE VALLA MI. BIRAK BU AYAKLARI ŞENOL . İSTEMEM YAN CEBİME KOY. ELALEME KARŞI MÜTEVAZİ AYAKLARINA YAT EVE GİDİNCE HAVALARA SIÇRA. HER ZAMAN Kİ GİBİ SAMİMİYETSİZSİN.
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