Trabzonspor deplasmanda kayıp
Trabzonspor, en önemli sorunların başında gelen deplasman fobisini yenemiyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Kayserispor'u evinde ise Adanaspor'u yenerek iki haftada 6 puan çıkartan bordo-mavililer Başakşehir karşısında deplasman talihsizliğini yenemedi.
Deplasmanda en az gol atan takım
Trabzonspor bu sezon deplasmanda oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Attığı 3 gole karşılık ise kalesinde 11 gol gören bordo-mavililer ligin deplasmanda en az gol atan takımı oldu. Bordo-mavililer 4 golle Adanaspor takıp etti.
Geçtiğimiz sezon gerisinde kaldı
Trabzonspor, geçtiğimiz sezon ligin ilk 15 haftasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde ederken attığı 18 gole karşılık kalesinde 21 gol gördü. Söz konusu dönemde 20 puan toplayan bordo-mavililer bu sezon aynı haftalarda ise oynadığı 15 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. Attığı 12 gole karşılık kalesinde 17 gol gören bordo-mavililer 18 puan toplayarak geçtiğimiz sezonun 2 puan gerisinde kaldı.
Deplasmanda 3 gol attı, 11 gol yedi
Trabzonspor savunması deplasmanda oynadığı maçlarda adeta çöktü. Bordo-mavililer deplasmanda oynadığı 8 maçın sadece 3'ünde kalesini gole kapadı. Diğer 5 karşılaşmada ise bordo-mavili takım kalesinde 11 gol gördü.
Sarı-kırmızılı takımları yendi
Trabzonspor deplasmanda 2 galibiyet elde edebildi. Galatasaray'ı ve Kayserispor'u 1-0'lık skorlarla yenen bordo-mavili takım sarı-kırmızı renklere sahip iki takım yenme başarası göstermesi dikkat çekti.
Trabzonspor bu sezon deplasmanda oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar:
Gaziantepspor - Trabzonspor: 1-0
Alanyaspor - Trabzonspor: 3-0
Karabükspor - Trabzonspor:4-0
Galatasaray - Trabzonspor :0-1
Beşiktaş - Trabzonspor:2-1
Gençlerbirliği - Trabzonspor:0-0
Kayserispor - Trabzonspor:0-1
Başakşehir - Trabzonspor:1-0
- 18 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 12:42
- Kasımpaşa unvan söktü
Toplam 31
Yorum
Tarafsız Boş yorumlar yapmışsınız, sadece bjk dün şanssızdı çok güzel oynadı yenilgiler olabilir şu anda bjk den iyi oynayan bir takım yok ayrıca bjk fb nin 3 de 1 fiyatına kurulmuş bir takım ama oyun olarak bjk fb den 5 kat üstün sabırlı olun, hiç bir oyun oynamayan ancak sürekli kedi gibi 4 ayağının üstüne düşen gs birseyler yapmazsa bjk banko şampiyon dur, fb nin hiç şansı yok
- İşte Galatasaray'ın Osmanlıspor kadrosu
Toplam 7
Yorum
ismail ben galatasaraylı olarak söylüyom bjk şampiyon sezon sonu burdayım
- Babel için geri sayım
Toplam 1
Yorum
Tony Çok mu aradınız bu adamı veya en ucuzu kesin buydu hiç şaşırmadım !
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