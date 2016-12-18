Şehitler ölmez, Vatan bölünmez
Kayseri’de meydana gelen hain saldırı nedeniyle maç öncesi 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. İki takım oyuncuları sahaya “Terörü lanetliyoruz” yazılı ortak pankartla çıktı.
TRİBÜNLERDEN ALKIŞ
Ayrıca iki takım futbolcuları ve hakemler sahaya birlikte taşıdıkları pankartlarla geldiler. "Terörü Lanetliyoruz" ve "Halep Srebrenitsa Olmasın" pankartlarını taşıyan futbolcuları tribünleri dolduran taraftarlar uzun süre alkışladı. Stadın skorbordlarında da aynı şekilde "#Kayseri" ve "#HalepSrebrenitsaOlmasın" etiketleri yer aldı. Öte yandan İstanbul deplasmanında, yaklaşık 2 bin 500 Trabzonsporlu taraftar takımlarını yalnız bırakmadı.
38 VE 61'DE PROTESTO
Genellikle 61. dakika şovuyla bilinen Trabzonspor maçlarında dün protesto vardı. Terör saldırısı nedeniyle, ilk olarak Kayseri'nin plaka kodu olan 38. dakikada, ardından da 61. dakikada tüm tribünlerden bu kez kutlama değil tepki ıslıkları yükseldi.
50 DOLARA BEDAVA MAÇ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına Başakşehir dünkü maçta da destek verdi. Kulübün, "50 dolar bozdurana ücretsiz maç bileti" kampanyasına ilgi büyük oldu. Trabzonsporlu yaklaşık bin taraftar 50 dolar bozdurarak, karşılaşmaya ücretsiz girdi. Turuncu-lacivertli taraftarların da kampanyaya büyük ilgi gösterdiği öğrenildi.
ZAFER EMRE İLE GELDİ
Emre Belözoğlu'nun dönüşü Başakşehir'e galibiyeti getirdi. Lacivert-turunculu ekip, ligde 3 hafta sonra kazanırken, Emre Beşiktaş sınavında sakatlanıp çıkmasından sonra 2 hafta forma giyememişti. Başakşehir, Emre'nin sahada kaldığı 669 dakikada 19 gol kaydetti.
ASKER SELAMI VERDİLER
Başakşehirli futbolcular şehitlerimizi gol sevinçlerinde de andı. Visca'nın attığı mükemmel gol sonrası saha kenarında çizgi halinde sıraya giren lacivert- turunculu futbolcular, asker selamı vererek tribünleri selamladılar.
- 18 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:37
- Erman Toroğlu: "F.Bahçe bu Beşiktaş'ı geçer"
Toplam 13
Yorum
Torpilli kartal Geçer ,zaten bjk nin önündeydi şimdiye.Hakemler izin verseydi tabi.
- Erman Toroğlu: "F.Bahçe bu Beşiktaş'ı geçer"
Toplam 13
Yorum
BJK'Lİ Renklilerde yani sizlerde hakemler arkanızda olmasa ilk 3 ü zor görürsünüz o zaman her sene 25 30 puanı hakemlerle alıyorsunuz. Geçen senede şampiyonluğumuz son 2 haftaya kaldıysa bunun da seberi FB maçlarında komedi penaltı çalan hakemlerdir. Örneğin FB Rize maçı Volkan Şen omuz omuza da kendini yer attı penaltı alırsak pasta keseceğim diyen Parreira o maçta 2 penaltı alınca pasta kesti.
- Şenol Güneş: "Ben olsam vermezdim"
Toplam 10
Yorum
ESER KESER HADİ BE VALLA MI. BIRAK BU AYAKLARI ŞENOL . İSTEMEM YAN CEBİME KOY. ELALEME KARŞI MÜTEVAZİ AYAKLARINA YAT EVE GİDİNCE HAVALARA SIÇRA. HER ZAMAN Kİ GİBİ SAMİMİYETSİZSİN.
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