 Şehitler ölmez, Vatan bölünmez – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    Şehitler ölmez, Vatan bölünmez

    Şehitler ölmez, Vatan bölünmez

    Kayseri’de meydana gelen hain saldırı nedeniyle maç öncesi 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. İki takım oyuncuları sahaya “Terörü lanetliyoruz” yazılı ortak pankartla çıktı.

    Kayseri'de dün meydana gelen kalleş terör saldırısına Başakşehir-Trabzonspor karşılaşmasında da büyük tepki vardı. Binlerce taraftar hep bir ağızdan teröre ve bölücülere lanet okudu. Karşılaşma öncesinde, şehit düşenler için 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi; ardından tek yürek olarak İstiklal Marşımız okundu. İki takım futbolcuları sahaya siyah kol bantları ile çıktı. Tribünleri dolduran taraftarlar da "Vatan sana canım feda" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratları yaptı.

    TRİBÜNLERDEN ALKIŞ
    Ayrıca iki takım futbolcuları ve hakemler sahaya birlikte taşıdıkları pankartlarla geldiler. "Terörü Lanetliyoruz" ve "Halep Srebrenitsa Olmasın" pankartlarını taşıyan futbolcuları tribünleri dolduran taraftarlar uzun süre alkışladı. Stadın skorbordlarında da aynı şekilde "#Kayseri" ve "#HalepSrebrenitsaOlmasın" etiketleri yer aldı. Öte yandan İstanbul deplasmanında, yaklaşık 2 bin 500 Trabzonsporlu taraftar takımlarını yalnız bırakmadı.



    38 VE 61'DE PROTESTO
    Genellikle 61. dakika şovuyla bilinen maçlarında dün protesto vardı. Terör saldırısı nedeniyle, ilk olarak Kayseri'nin plaka kodu olan 38. dakikada, ardından da 61. dakikada tüm tribünlerden bu kez kutlama değil tepki ıslıkları yükseldi.

    50 DOLARA BEDAVA MAÇ
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına dünkü maçta da destek verdi. Kulübün, "50 dolar bozdurana ücretsiz maç bileti" kampanyasına ilgi büyük oldu. Trabzonsporlu yaklaşık bin taraftar 50 dolar bozdurarak, karşılaşmaya ücretsiz girdi. Turuncu-lacivertli taraftarların da kampanyaya büyük ilgi gösterdiği öğrenildi.



    ZAFER EMRE İLE GELDİ
    Emre Belözoğlu'nun dönüşü Başakşehir'e galibiyeti getirdi. Lacivert-turunculu ekip, ligde 3 hafta sonra kazanırken, Emre Beşiktaş sınavında sakatlanıp çıkmasından sonra 2 hafta forma giyememişti. Başakşehir, Emre'nin sahada kaldığı 669 dakikada 19 gol kaydetti.



    ASKER SELAMI VERDİLER
    Başakşehirli futbolcular şehitlerimizi gol sevinçlerinde de andı. Visca'nın attığı mükemmel gol sonrası saha kenarında çizgi halinde sıraya giren lacivert- turunculu futbolcular, asker selamı vererek tribünleri selamladılar.
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:37
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