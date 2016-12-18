Hain saldırıyı kınıyoruz
Bordo-mavili takımın genç oyuncusu Abdulkadir Ömür, Kayseri'deki hain saldırıyı kınadı.
ABDÜLKADİR'DEN SİFTAH
Fırtına'nın 17 yaşındaki genç oyuncusu Abdülkadir Ömür kariyerinin ilk Süper Lig maçına dün Başakşehir karşısında çıktı. Başakşehir maçının 82. dakikasında oyuna giren Abdülkadir, Trabzonspor A takım formasıyla daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maça çıkmıştı.
- 18 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:27
- Erman Toroğlu: "F.Bahçe bu Beşiktaş'ı geçer"
Toplam 13
Yorum
Torpilli kartal Geçer ,zaten bjk nin önündeydi şimdiye.Hakemler izin verseydi tabi.
- Erman Toroğlu: "F.Bahçe bu Beşiktaş'ı geçer"
Toplam 13
Yorum
BJK'Lİ Renklilerde yani sizlerde hakemler arkanızda olmasa ilk 3 ü zor görürsünüz o zaman her sene 25 30 puanı hakemlerle alıyorsunuz. Geçen senede şampiyonluğumuz son 2 haftaya kaldıysa bunun da seberi FB maçlarında komedi penaltı çalan hakemlerdir. Örneğin FB Rize maçı Volkan Şen omuz omuza da kendini yer attı penaltı alırsak pasta keseceğim diyen Parreira o maçta 2 penaltı alınca pasta kesti.
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Toplam 10
Yorum
ESER KESER HADİ BE VALLA MI. BIRAK BU AYAKLARI ŞENOL . İSTEMEM YAN CEBİME KOY. ELALEME KARŞI MÜTEVAZİ AYAKLARINA YAT EVE GİDİNCE HAVALARA SIÇRA. HER ZAMAN Kİ GİBİ SAMİMİYETSİZSİN.
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