 Hain saldırıyı kınıyoruz – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    Hain saldırıyı kınıyoruz

    Hain saldırıyı kınıyoruz

    Bordo-mavili takımın genç oyuncusu , Kayseri'deki hain saldırıyı kınadı.

    Başakşehir maçının 82. dakikasında Akakpo'nun yerine oyuna giren 17 yaşındaki orta saha, "Yapılan hain saldırıyı kınıyoruz. Böyle şeyler duydukça içimiz ürperiyor. Futbol konuşulmuyor böyle olunca içimiz ürperiyor" dedi.

    ABDÜLKADİR'DEN SİFTAH
    Fırtına'nın 17 yaşındaki genç oyuncusu Abdülkadir Ömür kariyerinin ilk Süper Lig maçına dün Başakşehir karşısında çıktı. Başakşehir maçının 82. dakikasında oyuna giren Abdülkadir, A takım formasıyla daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maça çıkmıştı.
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:27
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