Fırtına'ya lider çelmesi
Visca’nın şık golüne cevap veremeyen bordo-mavililer, Süper Lig’de 3 maç sonra mağlup oldu. Başakşehir 4 büyük takımdan 10 puan aldı.
BÜYÜKLERİN AVCISI
2011 yılından bu yana Başakşehir forması giyen Edin Visca, son 2 sezonda 4 Büyükler'e karşı oynadığı maçlarda 8 gole direkt katkıda bulundu. (Fenerbahçe'ye 2 gol, 1 asist; Beşiktaş'a 1 gol 1 asist; Galatasaray'a 2 gol, Trabzonspor'a 1 gol.)
ÖZKAHYA'YA BÜYÜK TEPKİ
Bordo-mavili taraftarlar dün maçın hakemi Halis Özkahya'ya sert tepki gösterdi. 2014'te yine bir Başakşehir maçında dönemin teknik direktör Halilhodzic'i çileden çıkaran ve itiraz edince de Boşnak hocayı tribüne gönderen Özkahya dün 90 dakika boyunca Trabzonspor aleyhine hatalı kararlar verdi. Tüm takdir haklarını Başakşehir lehine kullanan, bordo-mavili oyuncuların en küçük müdahalesine faul çalan Özkahya için taraftarlar Twitter'dan, "Yine Özkahya yine facia. Bu hakemlerle biz kazanamayız. Adalet gerek. Ne lehimize ne de aleyhimize hata istemiyoruz. Yeter artık" diye yazdılar.
17. MAÇI KAYBETTİ
Trabzon ile Medipol Başakşehir (eski adıyla İstanbul BB) Süper Lig'de 17. kez karşılaştı. 17 maçta Trabzonspor 9 kez, M. Başakşehir 4 kez kazanırken, 4 maç berabere bitti. İstanbul'da oynanan 9 maçta ise beş kez Trabzonspor kazanırken; 3 kez M. Başakşehir güldü ve bir maç ise berabere sona erdi.
- 18 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:28
- Erman Toroğlu: "F.Bahçe bu Beşiktaş'ı geçer"
Toplam 13
Yorum
Torpilli kartal Geçer ,zaten bjk nin önündeydi şimdiye.Hakemler izin verseydi tabi.
- Erman Toroğlu: "F.Bahçe bu Beşiktaş'ı geçer"
Toplam 13
Yorum
BJK'Lİ Renklilerde yani sizlerde hakemler arkanızda olmasa ilk 3 ü zor görürsünüz o zaman her sene 25 30 puanı hakemlerle alıyorsunuz. Geçen senede şampiyonluğumuz son 2 haftaya kaldıysa bunun da seberi FB maçlarında komedi penaltı çalan hakemlerdir. Örneğin FB Rize maçı Volkan Şen omuz omuza da kendini yer attı penaltı alırsak pasta keseceğim diyen Parreira o maçta 2 penaltı alınca pasta kesti.
- Şenol Güneş: "Ben olsam vermezdim"
Toplam 10
Yorum
ESER KESER HADİ BE VALLA MI. BIRAK BU AYAKLARI ŞENOL . İSTEMEM YAN CEBİME KOY. ELALEME KARŞI MÜTEVAZİ AYAKLARINA YAT EVE GİDİNCE HAVALARA SIÇRA. HER ZAMAN Kİ GİBİ SAMİMİYETSİZSİN.
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