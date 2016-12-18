 Fırtına'ya lider çelmesi – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    Fırtına'ya lider çelmesi

    Fırtına'ya lider çelmesi

    Visca’nın şık golüne cevap veremeyen bordo-mavililer, ’de 3 maç sonra mağlup oldu. Başakşehir 4 büyük takımdan 10 puan aldı.

    'in zirvesinde yer alan Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşan Trabzonspor, sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ilk yarısında pozisyon üretmekte zorlanan Fırtına, ikinci yarının son dakikalarında ise yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. 42. dakikada Mustafa Akbaş'ın şutunda Bekir'in koluna çarpan topta Trabzonsporlu oyuncular penaltı bekledi. Ancak hakem Özkahya pozisyonu devam ettirdi. 63. dakikada Emre Belözoğlu'nun savunmanın arkasına attığı topa çok iyi sarkan Visca, kaleci Onur'un üzerinden tek dokunuşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0. Medipol Başakşehir'e mağlup olan , Süper Lig'de 3 maç sonra sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bordo-mavililer, bu maç öncesinde oynadığı son 3 maçta 7 puan toplamayı başarmıştı.

    BÜYÜKLERİN AVCISI
    2011 yılından bu yana Başakşehir forması giyen Edin Visca, son 2 sezonda 4 Büyükler'e karşı oynadığı maçlarda 8 gole direkt katkıda bulundu. (Fenerbahçe'ye 2 gol, 1 asist; Beşiktaş'a 1 gol 1 asist; Galatasaray'a 2 gol, Trabzonspor'a 1 gol.)

    ÖZKAHYA'YA BÜYÜK TEPKİ
    Bordo-mavili taraftarlar dün maçın hakemi 'ya sert tepki gösterdi. 2014'te yine bir Başakşehir maçında dönemin teknik direktör Halilhodzic'i çileden çıkaran ve itiraz edince de Boşnak hocayı tribüne gönderen Özkahya dün 90 dakika boyunca Trabzonspor aleyhine hatalı kararlar verdi. Tüm takdir haklarını Başakşehir lehine kullanan, bordo-mavili oyuncuların en küçük müdahalesine faul çalan Özkahya için taraftarlar Twitter'dan, "Yine Özkahya yine facia. Bu hakemlerle biz kazanamayız. Adalet gerek. Ne lehimize ne de aleyhimize hata istemiyoruz. Yeter artık" diye yazdılar.

    17. MAÇI KAYBETTİ
    Trabzon ile (eski adıyla İstanbul BB) Süper Lig'de 17. kez karşılaştı. 17 maçta Trabzonspor 9 kez, M. Başakşehir 4 kez kazanırken, 4 maç berabere bitti. İstanbul'da oynanan 9 maçta ise beş kez Trabzonspor kazanırken; 3 kez M. Başakşehir güldü ve bir maç ise berabere sona erdi.
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:28
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