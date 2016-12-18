 F.Bahçe derbisinde yok – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    F.Bahçe derbisinde yok

    F.Bahçe derbisinde yok
    Fırtına'nın Kayserispor ile oynadığı maçta sakatlanan , üç haftalık sakatlık döneminin ardından Başakşehir maçıyla sahalara döndü. Sarı kart sınırında olan Matus Bero, 75. dakikada gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. 21 yaşındaki Slovak orta saha haftaya oynanacak F.Bahçe derbisinde forma giyemeyecek.
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:00
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