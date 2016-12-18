 Durica’nın yerine Uğur oynadı – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    Durica’nın yerine Uğur oynadı

    Durica’nın yerine Uğur oynadı
    Teknik direktör , Başakşehir maçı öncesi sağlık kurulundan Uğur Demirok'un yetiştirilmesini istemişti. Bu talimat doğrultusunda Uğur'un da oynama yönündeki isteği ile uygulanan tedavi sonrası 28 yaşındaki stoper 11'de maça başladı. Kart cezalısı Durica'nın yerine Uğur, sağ bek Zeki'nin yerine de Akakpo forma giydi.
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:51
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