 Beşiktaş ile yemekte bir araya geliyorlar – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
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    ile yemekte bir araya geliyorlar

    Beşiktaş ile yemekte bir araya geliyorlar
    Bordo-mavili bugün Akyazı'nın açılışı için şehre gelen yönetimiyle yemekte buluşacak. Trabzonsporlu yöneticiler ve eski futbolcular bugün Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, asbaşkan Umut Güner, Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil ile Şenol Güneş ile saat 13:00'te Şahbazoğlu Faroz Köfte'de bir araya gelecekler.
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:28
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