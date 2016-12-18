 27’de 1 gol atıyoruz – Fotomaç – 18 Aralık 2016
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    18 Aralık 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    27’de 1 gol atıyoruz

    27’de 1 gol atıyoruz

    Yanal: Biz en çok ceza sahasına giren en çok orta yapan takımız. 27 toptan bir tanesini gol yapıyoruz. Yeni statla birlikte hırslı, hevesli Trabzon gelecek.

    Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Ligde önemli çıkış yapan iyi bir takıma karşı oynadık. Oyunun ilk 20 dakikası dışında oyunu kontrol ettik. Özellikle hücum bölgesinde istediğimiz verimi elde edememek dışında oyunu kontrol edip rakiple ortak oyun oynadık" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı şöyle devam etti: "Biz en çok ceza sahasına giren en çok orta yapan takımız. 27 toptan bir tanesini gol yapıyoruz. Akan oyunda bir pozisyon ve duran topta bir pozisyon verdik.

    DEVREYE GİRECEK
    Kulübümüz önemli bir sürecin içinde. Yeni stadımız devreye girecek yeni oyuncuları oyun içerisinde oturtmaya çalışıyoruz, genç oyuncuları takıma kazandırmaya çalışıyoruz. Elindeki sorunları bu sonuçlarla aşmaya çalışan bir takımız. İleride hırslı ve hevesli iyi bir Trabzonspor gelecek diye düşünüyorum."
    1. 18 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:26
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