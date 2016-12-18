27’de 1 gol atıyoruz
Yanal: Biz en çok ceza sahasına giren en çok orta yapan takımız. 27 toptan bir tanesini gol yapıyoruz. Yeni statla birlikte hırslı, hevesli Trabzon gelecek.
DEVREYE GİRECEK
Kulübümüz önemli bir sürecin içinde. Yeni stadımız devreye girecek yeni oyuncuları oyun içerisinde oturtmaya çalışıyoruz, genç oyuncuları takıma kazandırmaya çalışıyoruz. Elindeki sorunları bu sonuçlarla aşmaya çalışan bir takımız. İleride hırslı ve hevesli iyi bir Trabzonspor gelecek diye düşünüyorum."
- 18 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:26
- Erman Toroğlu: "F.Bahçe bu Beşiktaş'ı geçer"
Toplam 13
Yorum
Torpilli kartal Geçer ,zaten bjk nin önündeydi şimdiye.Hakemler izin verseydi tabi.
- Erman Toroğlu: "F.Bahçe bu Beşiktaş'ı geçer"
Toplam 13
Yorum
BJK'Lİ Renklilerde yani sizlerde hakemler arkanızda olmasa ilk 3 ü zor görürsünüz o zaman her sene 25 30 puanı hakemlerle alıyorsunuz. Geçen senede şampiyonluğumuz son 2 haftaya kaldıysa bunun da seberi FB maçlarında komedi penaltı çalan hakemlerdir. Örneğin FB Rize maçı Volkan Şen omuz omuza da kendini yer attı penaltı alırsak pasta keseceğim diyen Parreira o maçta 2 penaltı alınca pasta kesti.
- Şenol Güneş: "Ben olsam vermezdim"
Toplam 10
Yorum
ESER KESER HADİ BE VALLA MI. BIRAK BU AYAKLARI ŞENOL . İSTEMEM YAN CEBİME KOY. ELALEME KARŞI MÜTEVAZİ AYAKLARINA YAT EVE GİDİNCE HAVALARA SIÇRA. HER ZAMAN Kİ GİBİ SAMİMİYETSİZSİN.
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