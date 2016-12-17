 Yanal sürprize hazırlanıyor – Fotomaç – 17 Aralık 2016
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    17 Aralık 2016, Cumartesi
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    Yanal sürprize hazırlanıyor

    Yanal sürprize hazırlanıyor
    Bordo-mavili takımın teknik patronu , maçında sürprize hazırlanıyor. ve gibi hızlı oyuncularla rakibin oyun sistemini bozmayı planlayan tecrübeli teknik adam, "Başakşehir ligin güçlü takımları arasında yera lıyor. Ancak artan form düzeyimizle bu maçtan 3 puan alacağız" dedi.
    1. 17 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:45
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