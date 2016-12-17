 Uğur Demirok maç saatinde – Fotomaç – 17 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Aralık 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    maç saatinde

    Uğur Demirok maç saatinde
    13. Haftadaki maçında sakatlanan 'un sınavında oynayıp oynamayacağıyla ilgili karar yapılacak son kontrollerin ardından verilecek. Zeki ile Durica'nın cezası nedeniyle 'ın, 28 yaşındaki savunma oyuncusunun bu maça yetiştirilmesini çok istediği belirtiliyor.
    1. 17 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Uğur Demirok maç saatinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.