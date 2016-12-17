''Teşekkürler Cumhurbaşkanım''
Başkan Muharrem Usta, A Spor’a konuştu: “Bu muhteşem stat için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlarımız Sayın Berat Albayrak, Süleyman Soylu, Akif Çağatay Kılıç’a içtenlikle teşekkür ediyoruz”
24 Kasım 2013 tarihinde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan Akyazı Spor Kompleksi'nin açılışı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Tamim bin Hamid es-Sani'nin katılımıyla gerçekleştirilecek. Başkan Muharrem Usta, dün Akyazı'yı inceledi ve A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Trabzonspor'un büyük bir tesise kavuştuğunu belirten ve bunda emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Usta, "Stadımız gerçekten harika oldu. Biz de burada ön provalarını yapıyoruz. Etkilenmemek mümkün değil. Türkiye olağanüstü tesise kavuştu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlarımız Sayın Berat Albayrak, Süleyman Soylu, Akif Çağatay Kılıç'a, TOKİ'ye teşekkür ediyoruz, çok büyük katkıları oldu. Burada Trabzonspor farklı olacak.Açılışımıza tüm Trabzonsporluları bekliyoruz. Herkesin bu geceyi yaşamasını istiyoruz" ifadesini kullandı.
ŞENOL GÜNEŞ KOMPLEKSİ
Muharrem Usta, merakla beklenen stadın isim hakkı için ise şunları söyledi: "İsim hakkı sürpriz... Son saatler zaten bu konuda. Açılışta stadımızın ismini de açıklayacağız. Kompleksin adı Şenol Güneş Kompleksi oldu… Stadımızın ismini de açılışta açıklayacağız. Artık son 48 saate girdik. Çok büyük bir aksilik olmazsa açılışta stadımızın ismini açıklayacağız."
BİZİM YERİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ
Ses sistemi denemesinde fonda Şampiyonlar Ligi müziğinin çalınmasına değinen Usta, "Trabzonspor Avrupa'nın takımı. Bu camia her zaman oraları hak etti. 2010-2011'den sonra üzüldüğümüz bir süreç yaşıyoruz ama hak ettiğimiz yere geleceğiz. Bu süreç kalıcı olmayacak. Sabırla, planlı bir şekilde doğruları yaparak stadımızın fonunda çalan Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Devre arası ile birlikte vitesi biraz daha yükselteceğiz. Seneye daha da yükselteceğiz" dedi.
MEHMET EKİCİ KALACAK
Usta , yapılacak transferlerle ilgili de şunları söyledi: Bu sene istediğimiz sonuçlar elde edemememize rağmen takımın ve hocamızın arkasında durduk, şimdi nokta atış zamanı. Hemfikir olduğumuz isimlerin transferi konusunda bir yolculuk var. İyi transferlerimiz olacak. Sözleşmesi bitecek olan Mehmet Ekici bizim evladımız, kardeşimiz. Buradan ayrılması onun da içine sinecek bir şey değil. Ekstra bir durum olmazsa onunla da anlaşacağız. O da bunu istiyor zaten."
Yunus Emre SEL
ŞENOL GÜNEŞ KOMPLEKSİ
Muharrem Usta, merakla beklenen stadın isim hakkı için ise şunları söyledi: "İsim hakkı sürpriz... Son saatler zaten bu konuda. Açılışta stadımızın ismini de açıklayacağız. Kompleksin adı Şenol Güneş Kompleksi oldu… Stadımızın ismini de açılışta açıklayacağız. Artık son 48 saate girdik. Çok büyük bir aksilik olmazsa açılışta stadımızın ismini açıklayacağız."
BİZİM YERİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ
Ses sistemi denemesinde fonda Şampiyonlar Ligi müziğinin çalınmasına değinen Usta, "Trabzonspor Avrupa'nın takımı. Bu camia her zaman oraları hak etti. 2010-2011'den sonra üzüldüğümüz bir süreç yaşıyoruz ama hak ettiğimiz yere geleceğiz. Bu süreç kalıcı olmayacak. Sabırla, planlı bir şekilde doğruları yaparak stadımızın fonunda çalan Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Devre arası ile birlikte vitesi biraz daha yükselteceğiz. Seneye daha da yükselteceğiz" dedi.
MEHMET EKİCİ KALACAK
Usta , yapılacak transferlerle ilgili de şunları söyledi: Bu sene istediğimiz sonuçlar elde edemememize rağmen takımın ve hocamızın arkasında durduk, şimdi nokta atış zamanı. Hemfikir olduğumuz isimlerin transferi konusunda bir yolculuk var. İyi transferlerimiz olacak. Sözleşmesi bitecek olan Mehmet Ekici bizim evladımız, kardeşimiz. Buradan ayrılması onun da içine sinecek bir şey değil. Ekstra bir durum olmazsa onunla da anlaşacağız. O da bunu istiyor zaten."
Yunus Emre SEL
- 17 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 18:11
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bakambu operasyonu
Toplam 3
Yorum
ahmet34 transfer dönemine kadar daha neler göreceğiz bakalım en son gidip saçma sapan adamları getirmesınler de.
- Savunmada zorunlu değişim
Toplam 2
Yorum
taraftar fener maçıyla açın fener ne oynar o yeni statta en az 3.demii.
- F.Bahçe'ye bir Hollandalı daha!
Toplam 11
Yorum
gkhgny1907 sağda lens solda elia yada depay 10 numara pozisyonuna her hangi 1.sınıf orta saha(adı lazım değil herhangi bitane olur)tutamaz kimse bizi
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