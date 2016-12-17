 Şenol Güneş kaleye geçecek – Fotomaç – 17 Aralık 2016
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    17 Aralık 2016, Cumartesi
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    Şenol Güneş kaleye geçecek

    Şenol Güneş kaleye geçecek

    'nın açılışında yapılacak organizasyonun detaylarına ilk kez FOTOMAÇ Gazetesi ulaştı.

    Buna göre daha önce tanıtımı yapılmamasına rağmen Trabzonsporlu futbolcular takım elbiseleriyle 'na çıkarak taraftarları alkışlayacak, ardından ise 80 dönemi 'da forma giymiş oyuncular ile 96 döneminde Trabzonspor'da forma giymiş oyuncular bir dostluk maçı yapacak.

    İçerisinde Akyazı Stadı'nı barındıran komplekse ismi verilen ve Trabzonspor'un efsane futbolcuları arasında yer alan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de açılışa katılacak. Şenol Güneş ayrıca kendisinin içerisinde yer aldığı 80'ler karmasının kalesini koruyacak ve Akyazı'da maç oynayan ilk isimler arasında tarihe geçecek.

    Şenol Güneş'in kalesini koruyacağı takımda Necmi Perekli, Ali Kemal Denizci, Serdar Bali, Mehmet Ekşi, Bekir Barçın, Necati Özçağlayan, Ali Yavuz, Hüsnü Özkara, Hüseyin Tok ve Turgay Semercioğlu'nun yanı sıra bir çok efsane isim yer alacak.

    ÖZEL HABER / Yunus Emre SEL
    1. 17 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:21
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