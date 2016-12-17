Şenol Güneş kaleye geçecek
Akyazı Stadı'nın açılışında yapılacak organizasyonun detaylarına ilk kez FOTOMAÇ Gazetesi ulaştı.
İçerisinde Akyazı Stadı'nı barındıran komplekse ismi verilen ve Trabzonspor'un efsane futbolcuları arasında yer alan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de açılışa katılacak. Şenol Güneş ayrıca kendisinin içerisinde yer aldığı 80'ler karmasının kalesini koruyacak ve Akyazı'da maç oynayan ilk isimler arasında tarihe geçecek.
Şenol Güneş'in kalesini koruyacağı takımda Necmi Perekli, Ali Kemal Denizci, Serdar Bali, Mehmet Ekşi, Bekir Barçın, Necati Özçağlayan, Ali Yavuz, Hüsnü Özkara, Hüseyin Tok ve Turgay Semercioğlu'nun yanı sıra bir çok efsane isim yer alacak.
ÖZEL HABER / Yunus Emre SEL
- 17 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:21
- “Ocak ayında ayrılmayı düşünmüyorum”
Toplam 7
Yorum
Aslan CAVANDADA LINNESDE SABRIDE EBOUE'NIN YARISI KADAR FAYDALI OYNAYAMIYORLAR ÜCÜNÜ YOLLAYIP IYI BIR SAGBEK ALINMALI
- "Daha fazla para alırsam..."
Toplam 5
Yorum
Aslan DÖVIZLE ULGILI SORUYU YLLIK 3-5 MILYON EURO KAZANAN TEKNIK ADAM VE SPORCULARA SORUN ADAM SON 20 YILDA G.SARAYDA CALISAN YARDIMCI ANRANÖRLERDEN AZ KAZANIYOR SORUYU SORAN YANLIS KISIYE SORMUS
- “Ocak ayında ayrılmayı düşünmüyorum”
Toplam 7
Yorum
R.muhammed Linnes kalmali genc surekli denenmeli 45 adam mactan aliyon. Sanki bi tek gunah gecisi linnes
Şenol Güneş kaleye geçecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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