 Savunmada zorunlu değişim – Fotomaç – 17 Aralık 2016
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    17 Aralık 2016, Cumartesi
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    Savunmada zorunlu değişim

    Savunmada zorunlu değişim
    Teknik direktör , Medipol Başakşehir karşısında ligde son oynanan Adanaspor maçının 11'inden farklı olarak zorunlu değişiklikler yapacak. Kart cezalısı Zeki ve Durica bugün forma giyemeyecek. Yanal'ın bu iki oyuncunun yokluğunda savunma hattında Akakpo ile Akbaş'a görev vermesi bekleniyor.
    1. 17 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:00
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