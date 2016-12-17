 Ömer 4 milyon euro’ya gelir – Fotomaç – 17 Aralık 2016
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    17 Aralık 2016, Cumartesi
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    Ömer 4 milyon euro’ya gelir

    Ömer 4 milyon euro’ya gelir

    Konyaspor Başkanı Şan, “Ömer Ali’yi Trabzonspor resmen istedi ama yüksek bir rakam olmazsa onu bırakmayı düşünmeyiz” dedi.

    Bordo-mavili kulübün Başkanı Muharrem Usta, geçtiğimiz günlerde Atiker Konya Başkanı 'dan Ömer Ali Şahiner'i resmen istemişti. Başkan Şan, "Muharrem Bey ile telefonda bir görüşmemiz oldu. Hocamızla da konuştuk. Aykut hoca, Ömer'i ikinci yarıda takımda görmek istediğini belirtti. Yüksek bir rakam olmadığı sürece açıkçası bırakmaya pek sıcak bakmıyoruz" diye konuştu.

    2019'A KADAR SÜRÜYOR
    'un Ömer Ali'yi bırakma düşüncesi olmasa da 4 milyon euro civarı bir teklife 'evet' diyebileceği gelen bilgiler arasında. 24 yaşındaki oyuncunun Konya temsilcisiyle 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Ömer Ali'yi teknik direktör Ersun Yanal'ın çok istediği ve girişimlerin sürdüğü, bir görüşme daha yapılacağı vurgulanıyor.
    1. 17 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:46
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