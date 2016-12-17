Ömer 4 milyon euro’ya gelir
Konyaspor Başkanı Şan, “Ömer Ali’yi Trabzonspor resmen istedi ama yüksek bir rakam olmazsa onu bırakmayı düşünmeyiz” dedi.
2019'A KADAR SÜRÜYOR
Atiker Konyaspor'un Ömer Ali'yi bırakma düşüncesi olmasa da 4 milyon euro civarı bir teklife 'evet' diyebileceği gelen bilgiler arasında. 24 yaşındaki oyuncunun Konya temsilcisiyle 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Ömer Ali'yi teknik direktör Ersun Yanal'ın çok istediği ve girişimlerin sürdüğü, bir görüşme daha yapılacağı vurgulanıyor.
- 17 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:46
- “Ocak ayında ayrılmayı düşünmüyorum”
Toplam 7
Yorum
Aslan CAVANDADA LINNESDE SABRIDE EBOUE'NIN YARISI KADAR FAYDALI OYNAYAMIYORLAR ÜCÜNÜ YOLLAYIP IYI BIR SAGBEK ALINMALI
- "Daha fazla para alırsam..."
Toplam 5
Yorum
Aslan DÖVIZLE ULGILI SORUYU YLLIK 3-5 MILYON EURO KAZANAN TEKNIK ADAM VE SPORCULARA SORUN ADAM SON 20 YILDA G.SARAYDA CALISAN YARDIMCI ANRANÖRLERDEN AZ KAZANIYOR SORUYU SORAN YANLIS KISIYE SORMUS
- “Ocak ayında ayrılmayı düşünmüyorum”
Toplam 7
Yorum
R.muhammed Linnes kalmali genc surekli denenmeli 45 adam mactan aliyon. Sanki bi tek gunah gecisi linnes
Ömer 4 milyon euro’ya gelir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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