Yanal, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yedikleri golden sonra baskı kurduklarını ancak beraberlik golünü bulamadıklarını belirtti.

Yaşadıkları sıkıntılara rağmen oyuncularının ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyduğunun altını çizen Yanal, şöyle konuştu:

"Ligimizde önemli çıkış yapan bir takımla oynadık. Eksik oyuncularını da bugün oynattılar. İlk 20 dakikanın dışında oyunu kontrol ederek oynadık. Hücum bölgesindeki eksikliğimizin dışında, oyunu kontrol edip, rakiple ortak bir oyun ortaya koyduk. Tam hamle yapmak üzereyken yediğimiz bir gol var. Onun dışında oyundan memnunum. Yediğimiz golden önce ve sonrasında yakaladığımız fırsatlar bizim de skoru değiştirebileceğimizi gösterdi. Oyuncularımızın yavaş yavaş güveninin geldiği bir dönemden geçiyoruz, takımın kendi kişiliğini koyması açısından bu önemli."

Eksiklerinin çok olduğunu belirten Ersun Yanal, "Bir büyüme ve olgunlaşma sürecinden geçiyoruz. Yeni oyuncuların çoğu, lig başlarken aramıza katıldı ama bunlar mazeret değil. Ligin en çok ceza sahasına giren, orta yapan, şut atan takımıyız belki ama 27 toptan sadece birini gol yapabiliyoruz. Rakibe akan oyunda bir, duran topta 1-2 pozisyon verdik. Sonuçlandırmak belirli bir oyun kalitesi ve olgunluktan sonra gerçekleşiyor. Trabzonspor önemli bir sürecin içinden geçiyor. Yeni stadyum devreye girecek, kadroya yeni oyuncular katmaya, iyi bir iskelet oturtmaya ve genç oyuncuları kazanmaya çalışıyoruz. Umarım sorunları aşarız, aşacak gibi de gözüküyoruz. Herkes çok hırslı ve hevesli. İyi bir Trabzonspor gelecek." ifadelerini kullandı.