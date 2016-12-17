 Hedef üst üste 3. kez kazanmak – Fotomaç – 17 Aralık 2016
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HEPSİ
    17 Aralık 2016, Cumartesi
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    Hedef üst üste 3. kez kazanmak

    Hedef üst üste 3. kez kazanmak
    'de son iki maçını kazanarak çıkışa geçen Trabzonspor, bugün deplasmanda Medipol Başakşehir karşısından da 3 puanla ayrılarak bu sezon ilk kez üç maçlık galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. İki takım bugün 20'nci kez karşı karşıya gelecek. 19 maçta Trabzonspor 11, Başakşehir 3 galibiyet elde etti; 5 karşılaşma ise berabere bitti. bu periyotta 36 gol kaydederken, kalesinde 18 gol gördü.
    1. 17 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:44
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