 Başkan Usta Öz'ü ziyaret etti – Fotomaç – 17 Aralık 2016
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    17 Aralık 2016, Cumartesi
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    Başkan Usta Öz'ü ziyaret etti

    Başkan Usta Öz'ü ziyaret etti
    Başkan , Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz'ü ziyaret etti. Usta'nın 'un Kartal Projesi kapsamında yapılacaklarla ilgili Başkan Öz ile görüş alışverişinde bulunduğu dile getiriliyor. Muharrem Usta, ziyaret sırasında 'e üzerinde isminin yer aldığı 61 numaralı Trabzonspor forması hediye etti.
    1. 17 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:06
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