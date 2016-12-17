 3 transfer birden – Fotomaç – 17 Aralık 2016
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    17 Aralık 2016, Cumartesi
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    3 transfer birden

    3 transfer birden

    ’dan orta saha İvelin Popov ve stoper kiralanıyor Arjantin’de forması giyen sol bek tapusu ile alınıyor.

    'da transfer çalışmaları tam gaz sürüyor. Gazeteniz FOTOMAÇ dün tüm Türkiye'ye Karadeniz ekibinin Spartak Moskova'da forma giyen 10 numara İvelin Popov ve Arjantin'de San Lorenzo forması giyen sol bek 'ı istediğini duyurmuştuk. Bordo-mavililerin yine Spartak Moskova'dan stoper Serdar Taşçı'yı da istediği ortaya çıktı. İlk olarak Bulgar oyuncu Popov ile görüşmeler yapan ve Moskova'ya kiralama teklifi sunan Trabzonspor olumlu cevap aldı. Ardından oyuncuyla görüşen yönetim transferde önemli aşama kaydetti.

    TRABZONSPOR ISRARCI
    29 yaşındaki oyuncunun bir dönem Gaziantepspor'da da forma giydiği için tekrar Türkiye'ye dönmeye oldukça sıcak baktığı öğrenildi. Bordo-mavililer, Popov transferinde kaydettiği önemli aşamanın ardından aynı takımda forma giyen Serdar Taşçı için de kiralama teklifinde bulundu. Hafif bir sakatlığı bulunan Taşçı'nın çocukluğunda Trabzonspor'u tutmasını bir koz olarak kullanan bordo-mavililer bu transferi de bitirmekte oldukça kararlı. Serdar sezon başı da gündeme gelmişti.

    MAS İÇİN 1.8 MİLYON EURO ÖDENECEK
    Bordo-mavililer sol bek mevkiine takviye yapmak istediği Emmanuel Mas için kulübü ve kendisiyle yaptığı görüşmelerde önemli aşama kaydetti. 27 yaşındaki oyuncuyu Türkiye'ye gelmeye ikna eden bordo-mavili yönetim futbolcunun kulübü 'ya da 1 milyon 800 bin euro bonservis bedeli ödemeyi planlıyor. Hem kulüp hem de oyuncuyla yapılan ön anlaşmaların birkaç gün içerisinde açıklanması beklenirken, Mas'ın son dönemdeki artan performansı dikkat çekmişti.


    Yunus Emre SEL
    1. 17 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:59
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