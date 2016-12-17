3 transfer birden
Spartak Moskova’dan orta saha İvelin Popov ve stoper Serdar Taşçı kiralanıyor Arjantin’de San Lorenzo forması giyen sol bek Emmanuel Mas tapusu ile alınıyor.
TRABZONSPOR ISRARCI
29 yaşındaki oyuncunun bir dönem Gaziantepspor'da da forma giydiği için tekrar Türkiye'ye dönmeye oldukça sıcak baktığı öğrenildi. Bordo-mavililer, Popov transferinde kaydettiği önemli aşamanın ardından aynı takımda forma giyen Serdar Taşçı için de kiralama teklifinde bulundu. Hafif bir sakatlığı bulunan Taşçı'nın çocukluğunda Trabzonspor'u tutmasını bir koz olarak kullanan bordo-mavililer bu transferi de bitirmekte oldukça kararlı. Serdar sezon başı da gündeme gelmişti.
MAS İÇİN 1.8 MİLYON EURO ÖDENECEK
Bordo-mavililer sol bek mevkiine takviye yapmak istediği Emmanuel Mas için kulübü ve kendisiyle yaptığı görüşmelerde önemli aşama kaydetti. 27 yaşındaki oyuncuyu Türkiye'ye gelmeye ikna eden bordo-mavili yönetim futbolcunun kulübü San Lorenzo'ya da 1 milyon 800 bin euro bonservis bedeli ödemeyi planlıyor. Hem kulüp hem de oyuncuyla yapılan ön anlaşmaların birkaç gün içerisinde açıklanması beklenirken, Mas'ın son dönemdeki artan performansı dikkat çekmişti.
Yunus Emre SEL
- 17 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:59
- “Ocak ayında ayrılmayı düşünmüyorum”
Toplam 7
Yorum
Aslan CAVANDADA LINNESDE SABRIDE EBOUE'NIN YARISI KADAR FAYDALI OYNAYAMIYORLAR ÜCÜNÜ YOLLAYIP IYI BIR SAGBEK ALINMALI
- "Daha fazla para alırsam..."
Toplam 5
Yorum
Aslan DÖVIZLE ULGILI SORUYU YLLIK 3-5 MILYON EURO KAZANAN TEKNIK ADAM VE SPORCULARA SORUN ADAM SON 20 YILDA G.SARAYDA CALISAN YARDIMCI ANRANÖRLERDEN AZ KAZANIYOR SORUYU SORAN YANLIS KISIYE SORMUS
- “Ocak ayında ayrılmayı düşünmüyorum”
Toplam 7
Yorum
R.muhammed Linnes kalmali genc surekli denenmeli 45 adam mactan aliyon. Sanki bi tek gunah gecisi linnes
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