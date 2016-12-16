Türkiye’nin ‘en hızlı’ stadı

Yapımı 2013 yılında başlayan ve pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla resmen açılacak olan Akyazı Stadı'nın tüm iletişim altyapısı Turkcell tarafından hazır hale getirildi.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Yeni stat, Türkiye'nin en hızlı ve en teknolojik stadına dönüştü. Tüm Trabzonsporlulara ve Türk futboluna hayırlı olsun" diye konuştu.



Son teknoloji kuruldu

TURKCELL'le omuz omuza çalışmanın kendileri için büyük bir gurur olduğunu dile getiren Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, "Kulübümüzün 50. yılını 'yeniden doğuş' yılı olarak belirledik. Önce 61CELL, şimdi de yeni stat. Stadımız Turkcell sayesinde Türkiye'nin en hızlı internet altyapısına sahip ve günümüz teknolojileriyle donatıldı" dedi.





EFSANELER DUVARLARDA

Akyazı Stadı'nın duvarları Trabzon'un görüntüleri ve Trabzonspor'un efsane futbolcularının tabloları ile süslenecek. Üniversite öğrencileri tarafından yapılan boyama çalışmaları açılışa kadar hazır hale gelecek. Özellikle Yattara'nın kolbastı oynarkenki duvar boyası dikkat çekiyor. Stadın girişine açılışa katılacak olan Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad es-Sani'yi onore etmek için Türk bayrağının yanı sıra Katar bayrağı da asıldı.



AKYAZI İÇİN ANLAMLI ÇAĞRI

FIRTINA, pazar günü resmi açılışı yapılacak Akyazı Stadı'nın açılışına çelenk göndermek isteyen herkesi Mehmetçik Vakfı ve Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'na 'çelenk bağışı' yapmaya davet etti. Konuyla ilgili yapılan açıklamada "Yeni stadyumumuzun 18 Aralık'ta gerçekleşecek açılışına çelenk göndermek isteyen taraftarlarımız ve davetlilerimize duyurumuzdur. Stadyumumuzun açılışına çelenk göndermek isteyen herkesi, Mehmetçik Vakfı ve Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'na 'çelenk bağışı' yapmaya davet ediyoruz. Taraftarlarımız ve davetlilerimiz, Mehmetçik Vakfı için; IBAN No: TR120001002533000019825336, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı için; IBANNo: 3700 0150 0158 0072 8732 5260 hesaplarına bağışta bulunabilirler. Çelenk bağışı yapacak olanların dekontun açıklama bölümüne 'Trabzonspor' yazmaları yeterlidir" denildi.