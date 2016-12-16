Türkiye’nin ‘en hızlı’ stadı
Yapımı 2013 yılında başlayan ve pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla resmen açılacak olan Akyazı Stadı'nın tüm iletişim altyapısı Turkcell tarafından hazır hale getirildi.
Son teknoloji kuruldu
TURKCELL'le omuz omuza çalışmanın kendileri için büyük bir gurur olduğunu dile getiren Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, "Kulübümüzün 50. yılını 'yeniden doğuş' yılı olarak belirledik. Önce 61CELL, şimdi de yeni stat. Stadımız Turkcell sayesinde Türkiye'nin en hızlı internet altyapısına sahip ve günümüz teknolojileriyle donatıldı" dedi.
EFSANELER DUVARLARDA
Akyazı Stadı'nın duvarları Trabzon'un görüntüleri ve Trabzonspor'un efsane futbolcularının tabloları ile süslenecek. Üniversite öğrencileri tarafından yapılan boyama çalışmaları açılışa kadar hazır hale gelecek. Özellikle Yattara'nın kolbastı oynarkenki duvar boyası dikkat çekiyor. Stadın girişine açılışa katılacak olan Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad es-Sani'yi onore etmek için Türk bayrağının yanı sıra Katar bayrağı da asıldı.
AKYAZI İÇİN ANLAMLI ÇAĞRI
FIRTINA, pazar günü resmi açılışı yapılacak Akyazı Stadı'nın açılışına çelenk göndermek isteyen herkesi Mehmetçik Vakfı ve Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'na 'çelenk bağışı' yapmaya davet etti. Konuyla ilgili yapılan açıklamada "Yeni stadyumumuzun 18 Aralık'ta gerçekleşecek açılışına çelenk göndermek isteyen taraftarlarımız ve davetlilerimize duyurumuzdur. Stadyumumuzun açılışına çelenk göndermek isteyen herkesi, Mehmetçik Vakfı ve Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'na 'çelenk bağışı' yapmaya davet ediyoruz. Taraftarlarımız ve davetlilerimiz, Mehmetçik Vakfı için; IBAN No: TR120001002533000019825336, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı için; IBANNo: 3700 0150 0158 0072 8732 5260 hesaplarına bağışta bulunabilirler. Çelenk bağışı yapacak olanların dekontun açıklama bölümüne 'Trabzonspor' yazmaları yeterlidir" denildi.
- 16 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:53
- Mahmut Uslu'dan TFF'ye tepki
Toplam 26
Yorum
Baron ` dedigin kamaoyu eminim %0.5 fanatik fenerbahceli ayni sizin gbi futbolun fsinden ANLAMAYIP parasina guvenip sirf bildiginden degil agzi bos durmasin diye hava atma amacli basina bos yorum yapan kitledir ..oyle bugune kadar binlerce gol iptal edildi hicmi bu adam fenerbahce disinda mac izlemez futbol tarihi kurallari bilmez
- Mahmut Uslu'dan TFF'ye tepki
Toplam 26
Yorum
uae eagleee alında sizin olsun o başkan! bukadar ince düşünebilecek biri sahte evrak yüzünden 1 yıl avrupadan eksiltmezdi bizi..
- ‘Şenol Güneş Spor Kompleksi’ kararı
Toplam 16
Yorum
ckasimay 10_UR Arkadasim senin yazina Tesekkür ediyorum. Önemli olan kisiler degil , Trabzonspor olmali. kisiler gecici olarak kalir. TS ye cok daha yararlari olan var.
Türkiye’nin ‘en hızlı’ stadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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