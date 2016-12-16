Trabzonspor'un Popov aşkı
Yönetim, bir dönem G.Antepspor’da forma giyen Bulgar orta saha İvelin Popov’u almak için harekete geçti. Bordo mavililer bu transfer için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor
TEMASLAR HIZLANDI
Bir dönem Gaziantepspor'da da forma giyen ve şu anda Rusya Premier Ligi'nin zirvesinde yer alan Spartak Moskova'da oynayan orta saha İvelin Popov'un transfer edilmesi için şartların zorlanacağı öğrenildi. 29 yaşındaki Bulgar yıldızın bonservisinin 7 milyon euro olması nedeniyle ilk olarak kiralama teklifinin yapılacağı, anlaşılamaması durumunda ise satın almak için girişimlerde bulunacağı ifade edildi. Bu sezon Spartak Moskova forması ile 14 maça çıkan Popov, 2 gol atıp, 2 de asist yapma başarısı gösterdi. Kulübü ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunan 1.82 boyundaki futbolcu, 10 numara pozisyonunun yanı sıra sağ ve sol kanatta da oynayabiliyor.
OLMAZSA iVANOV GÜNDEMDE
Bordo-mavililerin Popov transferini istediği gibi sonuçlandıramaması durumunda ise yine Rusya'nın Grozny Terek takımında forma giyen 30 yaşındaki 10 numara Oleg İvanov için girişimlere başlayacağı belirtildi. Kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Rus futbolcu şu ana kadar ülkesinin dışında hiç forma giymedi. Rusya Milli Takımı ile 5 kez sahaya çıkan 1.92 boyundaki İvanov, ön libero pozisyonunda da oynayabiliyor. Kariyeri boyunca 28 gol atan İvanov, toplam 33 asist yaptı. Her iki oyuncunun kendisi ve kulübüyle de temaslarını sürdüren yönetim, yüksek bonservis bedeli ödememek için uğraş veriyor.
- 16 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:32
- Mahmut Uslu'dan TFF'ye tepki
Toplam 26
Yorum
Baron ` dedigin kamaoyu eminim %0.5 fanatik fenerbahceli ayni sizin gbi futbolun fsinden ANLAMAYIP parasina guvenip sirf bildiginden degil agzi bos durmasin diye hava atma amacli basina bos yorum yapan kitledir ..oyle bugune kadar binlerce gol iptal edildi hicmi bu adam fenerbahce disinda mac izlemez futbol tarihi kurallari bilmez
- Mahmut Uslu'dan TFF'ye tepki
Toplam 26
Yorum
uae eagleee alında sizin olsun o başkan! bukadar ince düşünebilecek biri sahte evrak yüzünden 1 yıl avrupadan eksiltmezdi bizi..
- ‘Şenol Güneş Spor Kompleksi’ kararı
Toplam 16
Yorum
ckasimay 10_UR Arkadasim senin yazina Tesekkür ediyorum. Önemli olan kisiler degil , Trabzonspor olmali. kisiler gecici olarak kalir. TS ye cok daha yararlari olan var.
Trabzonspor'un Popov aşkı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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