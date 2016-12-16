Trabzonspor'un Popov aşkı

Yönetim, bir dönem G.Antepspor’da forma giyen Bulgar orta saha İvelin Popov’u almak için harekete geçti. Bordo mavililer bu transfer için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor

Teknik direktör Ersun Yanal'ın, "Üç futbolcu ile anlaşma aşamasındayız. 2 oyuncu ile de görüşmelerimiz sürüyor" şeklindeki açıklamasının ardından gözler yönetim kuruluna çevrildi. Daha öne Yanal'ı da alarak İspanya'ya giden Başkan Muharrem Usta'nın oradan Fransa'ya ve Bulgaristan'a geçtiği iddia edildi. Bordo-mavililerin en çok istediği isimler arasında yer alan Ludogorets forması giyen 25 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat Jonathan Cafu için yapılan görüşmenin ise istenen seviyede geçmediği öğrenildi. Yönetimin ilgilendiği oyuncular arasında sürpriz bir isim daha ortaya çıktı.



TEMASLAR HIZLANDI

Bir dönem Gaziantepspor'da da forma giyen ve şu anda Rusya Premier Ligi'nin zirvesinde yer alan Spartak Moskova'da oynayan orta saha İvelin Popov'un transfer edilmesi için şartların zorlanacağı öğrenildi. 29 yaşındaki Bulgar yıldızın bonservisinin 7 milyon euro olması nedeniyle ilk olarak kiralama teklifinin yapılacağı, anlaşılamaması durumunda ise satın almak için girişimlerde bulunacağı ifade edildi. Bu sezon Spartak Moskova forması ile 14 maça çıkan Popov, 2 gol atıp, 2 de asist yapma başarısı gösterdi. Kulübü ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunan 1.82 boyundaki futbolcu, 10 numara pozisyonunun yanı sıra sağ ve sol kanatta da oynayabiliyor.



OLMAZSA iVANOV GÜNDEMDE

Bordo-mavililerin Popov transferini istediği gibi sonuçlandıramaması durumunda ise yine Rusya'nın Grozny Terek takımında forma giyen 30 yaşındaki 10 numara Oleg İvanov için girişimlere başlayacağı belirtildi. Kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Rus futbolcu şu ana kadar ülkesinin dışında hiç forma giymedi. Rusya Milli Takımı ile 5 kez sahaya çıkan 1.92 boyundaki İvanov, ön libero pozisyonunda da oynayabiliyor. Kariyeri boyunca 28 gol atan İvanov, toplam 33 asist yaptı. Her iki oyuncunun kendisi ve kulübüyle de temaslarını sürdüren yönetim, yüksek bonservis bedeli ödememek için uğraş veriyor.