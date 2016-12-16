Trabzonspor maçı Halis Özkahya'nın

BAŞAKŞEHİR -Trabzonspor maçını Halis Özkahya yönetecek.

Özkahya 2014'te de yine Başakşehir karşılaşmasında düdük çalmış ve hatalı kararlarıyla dönemin teknik direktörü Halilhodzic ile Onur'u çileden çıkarmıştı. Özkahya sahaya girerek kendisine itiraz eden Halilhodzic'i tribüne göndermişti. Özkahya, geçen yıl da Eskişehir maçında ucuz bir penaltı ile Fırtına'yı yakmıştı.



TRABZON'U İSTEMEMİŞTİ

Halis Özkahya, öğretmenlik yaptığı Yalova'da bordo-mavili taraftarlarla polemik yaşadığını ileri sürerek bir sezon boyunca Trabzonspor maçında görev kabul etmemişti. Fırtına, 21 maça çıktığı 1980 doğumlu hakem ile 8 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 6 yenilgi aldı. Özkahya bu karşılaşmalarda Trabzonspor'a 56 sarı 5 de kırmızı kart gösterdi.