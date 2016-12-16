 Şenol Güneş açılışa geliyor – Fotomaç – 16 Aralık 2016
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    16 Aralık 2016, Cuma
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    açılışa geliyor

    Şenol Güneş açılışa geliyor

    Bordo-mavili kulüp, Akyazı Stadı'nın açılışı için kulübün efsane isimlerine davetiye gönderdi.

    Buna göre teknik direktör pazar günü Trabzon'da olacak ve açılışa katılacak. Akyazı kompleksine verilecek isim ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törende yapacağı konuşmada resmen deklare edilecek. Erdoğan, İstanbul'da Başakşehir kulübü için yapılan stadyumun açılış töreninde de aynı yolu izlemiş ve konuşması sırasında stadyumun ismini Fatih Terim olarak açıklamıştı.
    1. 16 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:52
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