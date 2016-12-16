İlk bomba Mas

Trabzonspor, San Lorenzo takımında forma giyen Arjantinli sol bek Emmanuel Mas’ı transfer ediyor. 27 yaşındaki savunmacı takımı ile son maçını oynadı

Sol bek İbanez'den istediği performansı alamayan Trabzonspor, rotayı Arjantin'e çevirdi. Karadeniz ekibi, Arjantin'de San Lorenzo forması giyen Emmanuel Mas'ı kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek Mas'ı devre arasında kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor, bu transferi bitirmek için düğmeye bastı. Arjantin basınına göre Mas, Lanus maçında son kez Lorenzo formasını giydi. Arjantinli sol beki, Sporting Lizbon ve Sevilla gibi takımların da istediği ancak 27 yaşındaki futbolcunun kararını Trabzonspor'dan yana kullandığı belirtildi. San Lorenzo bu transferin ocak ayında gerçekleşebilmesi için en az 2.5 milyon euro istiyor. Trabzonspor'un bu parayı vereceğini iddia eden Arjantin basını, Mas'ın ufak detaylar dışında Trabzonspor'a imza aşamasında olduğunu iddia etti.



BEŞİKTAŞ İSTEMİŞTİ

Emmanuel Mas ile sezon başında Beşiktaş ilgilenmişti ancak San Lorenzo'nun istediği yüksek bonservis bedeli yüzünden transfer gerçekleşememişti. Mas, Arjantin'de San Lorenzo formasıyla bu sezon 19 maça çıkarken 1 gol kaydetti.