5 TL’ye maç bileti

Fırtına'nın 22 Aralık Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 3'üncü maçında oynayacağı Kızılcabölükspor maçının biletleri satışa çıktı. Avni Aker Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak maçın bilet fiyatları: Kale arkaları 5 TL, maraton 10 TL, kapalı (A-D-E-H) 20 TL, Kapalı (B-C-F-G) 30 TL, VIP 75 TL ve VIP Özel 500 TL. Karşılaşma için Passolig ve kağıt biletin geçerli olacağı bildirildi.