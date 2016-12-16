 5 TL’ye maç bileti – Fotomaç – 16 Aralık 2016
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    16 Aralık 2016, Cuma
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    5 TL’ye maç bileti

    5 TL’ye maç bileti
    Fırtına'nın 22 Aralık Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 3'üncü maçında oynayacağı Kızılcabölükspor maçının biletleri satışa çıktı. Avni Aker Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak maçın bilet fiyatları: Kale arkaları 5 TL, maraton 10 TL, kapalı (A-D-E-H) 20 TL, Kapalı (B-C-F-G) 30 TL, VIP 75 TL ve VIP Özel 500 TL. Karşılaşma için Passolig ve kağıt biletin geçerli olacağı bildirildi.
    1. 16 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:51
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