 Yusuf çok mutlu – Fotomaç – 15 Aralık 2016
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    15 Aralık 2016, Perşembe
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    Yusuf çok mutlu

    Yusuf çok mutlu
    Bordo-mavililerin teknik direktörü , maçı kadrosunda sürpriz yaptı. Tecrübeli hoca, genç futbolcu 'ya ilk kez 11'de şans tanıdı. 19 yaşındaki Yusuf maç sonrası şunları söyledi: "A takımla sahaya çıkmak gurur verici. Gol atmayı çok isterdim ama olmadı. Hocama bana güvendiği için teşekkür ederim. Bundan sonra da şans bulmak için çok çalışacağım."
    1. 15 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:38
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