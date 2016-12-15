Yusuf çok mutlu
Bordo-mavililerin teknik direktörü Ersun Yanal, Konyaspor maçı kadrosunda sürpriz yaptı. Tecrübeli hoca, genç futbolcu Yusuf Yazıcı'ya ilk kez 11'de şans tanıdı. 19 yaşındaki Yusuf maç sonrası şunları söyledi: "A takımla sahaya çıkmak gurur verici. Gol atmayı çok isterdim ama olmadı. Hocama bana güvendiği için teşekkür ederim. Bundan sonra da şans bulmak için çok çalışacağım."
- 15 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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UltrAslan Bu hamit ne zaman gidicek artik verdigi 10 pastan 8 zi isabetsiz birde ustune penalti kazandirdi rakibe bu takim acil revizyona gidtmeli sabri daha ne kadar oynycak
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Beko Bu adam gs olmaz su adamın bi video sunu izleyin anlarsınız
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partal Sen ne diyon KİEV fukarası.
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