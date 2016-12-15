Trabzonspor'dan Ersun Yanal'a sansür!

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, terörü lanetledi.

Karşılaşma ile ilgili açıklamasında ise, saha içerisinde futbolcuların zaman zaman performansından mutlu olduğuna dikkati çeken Yanal, ''Bugün oyunun büyük bir bölümünde kontrollü oynadık ve kontrol bizdeydi. Belki belli bir bölüm içerisinde çok pozisyona girmedik, ama ikinci yarı özelikle pozisyonlarımız da var. 75'inci dakikadan sonra rakibimize birkaç atak verdik. O yüzden oyuncuların mücadelesinden ve ortaya koydukları oyundan ben mutluyum" ifadesini kullandı.

"EN AZ 3 OYUNCU TRANSFERİ..."

Yönetimden transfer ile ilgili gerekli yetkiyi alıp almadığı sorulan Yanal, şöyle konuştu:

''Yaptığımız çalışmalar var. Bir oyuncu ile bitirme noktasına geldik. Diğer oyuncuların bugün yarın çözümü olacak. Elimizde genç ve yetenekli bir kadro var. Bunlar sürekli ve devamlı olmuyor, ama onları da kazanmak istiyoruz. Yapamadığımız bir transfer dönemi var ve gerekçelerini sürekli anlattık. Trabzonspor, yönetilmesi ile artık düzgün bir profili yavaş yavaş ortaya koydu ve bütçe planlamasını yaptı. Kritik birkaç görüşme var. En az 3 oyuncu ile görüşmelerde belli noktaya geldik. 'Pardon'u olmayacak oyuncular seçmek zorundayız ve onun için zorlanıyoruz. Şu anda 3 oyuncuda sona yaklaştık. 2 oyuncu ile de görüşmelerimiz devam ediyor"

RESMİ SİTEDEN SANSÜR

Trabzonspor resmi internet sitesinden paylaşın maç sonu haberinde Ersun Yanal'ın transferle ilgili yaptığı kısım eklenmedi. Diğer konuşmalarına ise yer verildi.