 Trabzonspor'dan 'Çelenk bağışı' çağrısı – Fotomaç – 15 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Aralık 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Trabzonspor'dan 'Çelenk bağışı' çağrısı

    Trabzonspor'dan 'Çelenk bağışı' çağrısı

    Bordo-mavili kulüp, stat açılışına çelenk göndermek yerine Mehmetçik Vakfı ve Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfına çelenk bağışı yapma çağrısında bulundu.

    Trabzonspor Kulübü, Akyazı'daki stadın açılış törenine çelenk göndermek isteyenleri Mehmetçik Vakfı ve Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfına çelenk bağışı yapmaya davet etti.

    Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Ortahisar ilçesine bağlı Akyazı Mahallesindeki stadın açılış töreninin 18 Aralık'ta gerçekleştirileceği anımsatıldı. Stat açılışına çelenk göndermek isteyenlerin, "Mehmetçik Vakfı" ve "Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı"na çelenk bağışı yapmaya davet edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Taraftarlarımız ve davetlilerimiz, Mehmetçik Vakfı için TR120001002533000019825336, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı için 3700 0150 0158 0072 8732 5260 IBAN numaralarına çelenk bağışı yapabilirler. Bağış yapacakları, dekontun açıklama bölümüne 'Trabzonspor' yazmaları yeterlidir."

    1. 15 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:30
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor'dan 'Çelenk bağışı' çağrısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.