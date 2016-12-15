Trabzonspor'dan 'Çelenk bağışı' çağrısı
Bordo-mavili kulüp, stat açılışına çelenk göndermek yerine Mehmetçik Vakfı ve Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfına çelenk bağışı yapma çağrısında bulundu.
Trabzonspor Kulübü, Akyazı'daki stadın açılış törenine çelenk göndermek isteyenleri Mehmetçik Vakfı ve Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfına çelenk bağışı yapmaya davet etti.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Ortahisar ilçesine bağlı Akyazı Mahallesindeki stadın açılış töreninin 18 Aralık'ta gerçekleştirileceği anımsatıldı. Stat açılışına çelenk göndermek isteyenlerin, "Mehmetçik Vakfı" ve "Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı"na çelenk bağışı yapmaya davet edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Taraftarlarımız ve davetlilerimiz, Mehmetçik Vakfı için TR120001002533000019825336, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı için 3700 0150 0158 0072 8732 5260 IBAN numaralarına çelenk bağışı yapabilirler. Bağış yapacakları, dekontun açıklama bölümüne 'Trabzonspor' yazmaları yeterlidir."
- 15 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 13:30
- Linnes'in menajeri devrede!
Toplam 5
Yorum
gs birdefa daha söylüyurum 10 tane mala 70-80 vereceğinize 3 tane adam gibi adam alın yada on dansonra kulüp battı yapamıyorsanız güle güle
- Denk geliyor
Toplam 5
Yorum
yazık Bu pozisyonun hala nesini tartışıyorsunuz bal gibi de faul.
- Alkışlar Ömür’e
Toplam 6
Yorum
İbrahim Helal olsun çocuk sana...
Trabzonspor'dan 'Çelenk bağışı' çağrısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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