Teşekkürler Cumhurbaşkanım
Başkan Usta: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlarımız Süleyman Soylu, Akif Çağatay Kılıç ve Berat Albayrak’a teşekkür ederiz.
Trabzonspor taraftarlarının özlemle beklediği Akyazı Stadı'nın resmi açılışı 18 Aralık Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, yeni stadın Trabzonspor'un zaferlerine ev sahipliği yapacağını belirterek, kulübün geleceğinden kimsenin endişe etmemesi gerektiğini söyledi. Usta, "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Albayrak olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.
DİRİLİŞİN EN ÖNEMLİ UNSURU
Başkan Usta, kaliteli bir stadın ortaya çıkması için olağanüstü emek sarf edildiğini vurgulayarak, "Şehir ve Trabzonspor, sadece bir stat değil, güzel bir tesis kazanacak. Ben bu tesisin, stadın Trabzonspor'un bu dönüşümüne olağanüstü itici bir güç olacağına inanıyorum. Bunu inşallah hep beraber göreceğiz" dedi. "Yeni statlar, yeniden dirilişin en önemli unsurlarından biridir" diyen Usta, "Akyazı Stadı, Trabzonspor'un nice zaferlerine ev sahipliği yapacak. Trabzonspor'un geleceğinden kimse endişe etmesin" diye konuştu.
DİRİLİŞİN EN ÖNEMLİ UNSURU
Başkan Usta, kaliteli bir stadın ortaya çıkması için olağanüstü emek sarf edildiğini vurgulayarak, "Şehir ve Trabzonspor, sadece bir stat değil, güzel bir tesis kazanacak. Ben bu tesisin, stadın Trabzonspor'un bu dönüşümüne olağanüstü itici bir güç olacağına inanıyorum. Bunu inşallah hep beraber göreceğiz" dedi. "Yeni statlar, yeniden dirilişin en önemli unsurlarından biridir" diyen Usta, "Akyazı Stadı, Trabzonspor'un nice zaferlerine ev sahipliği yapacak. Trabzonspor'un geleceğinden kimse endişe etmesin" diye konuştu.
- 15 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten kupa itirafı
Toplam 6
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UltrAslan Bu hamit ne zaman gidicek artik verdigi 10 pastan 8 zi isabetsiz birde ustune penalti kazandirdi rakibe bu takim acil revizyona gidtmeli sabri daha ne kadar oynycak
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Toplam 8
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Beko Bu adam gs olmaz su adamın bi video sunu izleyin anlarsınız
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partal Sen ne diyon KİEV fukarası.
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