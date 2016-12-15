 Teşekkürler Cumhurbaşkanım – Fotomaç – 15 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Aralık 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Teşekkürler Cumhurbaşkanım

    Teşekkürler Cumhurbaşkanım

    Başkan Usta: Cumhurbaşkanımız , Bakanlarımız , ve ’a teşekkür ederiz.

    taraftarlarının özlemle beklediği Akyazı Stadı'nın resmi açılışı 18 Aralık Pazar günü Cumhurbaşkanı 'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Trabzonspor Başkanı , yeni stadın Trabzonspor'un zaferlerine ev sahipliği yapacağını belirterek, kulübün geleceğinden kimsenin endişe etmemesi gerektiğini söyledi. Usta, "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, İçişleri Bakanımız , Gençlik ve Spor Bakanımız , Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

    DİRİLİŞİN EN ÖNEMLİ UNSURU
    Başkan Usta, kaliteli bir stadın ortaya çıkması için olağanüstü emek sarf edildiğini vurgulayarak, "Şehir ve Trabzonspor, sadece bir stat değil, güzel bir tesis kazanacak. Ben bu tesisin, stadın Trabzonspor'un bu dönüşümüne olağanüstü itici bir güç olacağına inanıyorum. Bunu inşallah hep beraber göreceğiz" dedi. "Yeni statlar, yeniden dirilişin en önemli unsurlarından biridir" diyen Usta, "Akyazı Stadı, Trabzonspor'un nice zaferlerine ev sahipliği yapacak. Trabzonspor'un geleceğinden kimse endişe etmesin" diye konuştu.
    1. 15 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Teşekkürler Cumhurbaşkanım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.