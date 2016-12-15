Soğuk bizi etkiledi
Bordo-mavili takımın hocası Ersun Yanal, “Rakip kadar soğuk hava ile de mücadele ettik. Ama biz bu gruptan çıkacak ve kupada sonuna kadar gideceğiz” diye konuştu.
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, karşılaşma sonrası soğuk havanın futbollarını etkilediğini söyledi. Bordo-mavili hoca, "Buraya kazanmak için geldik. Planlarımız özellikle ilk yarıda tutmadı. İkinci devrede de son vuruşlarda şanssızlık yaşadı. Gol atamama sorunumuz devam ediyor" ifadesini kullandı. Oyunun genelinde soğuk havanın olumsuz etkilerini gördüklerini vurgulayan Ersun Yanal, şöyle devam etti:
GEREKENİ YAPACAĞIZ
Türkiye Kupası'nı almak istiyoruz. Bu gruptan çıkacağız. İki maçta 1 puanımızın olması bir şeyi değiştirmez. Önümüzde daha çok maç var ve gerekeni yapacağız. Ligde de yeni yeni toparlanıyoruz."
Yunus Emre SEL
GEREKENİ YAPACAĞIZ
Türkiye Kupası'nı almak istiyoruz. Bu gruptan çıkacağız. İki maçta 1 puanımızın olması bir şeyi değiştirmez. Önümüzde daha çok maç var ve gerekeni yapacağız. Ligde de yeni yeni toparlanıyoruz."
Yunus Emre SEL
- 15 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten kupa itirafı
Toplam 6
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UltrAslan Bu hamit ne zaman gidicek artik verdigi 10 pastan 8 zi isabetsiz birde ustune penalti kazandirdi rakibe bu takim acil revizyona gidtmeli sabri daha ne kadar oynycak
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Beko Bu adam gs olmaz su adamın bi video sunu izleyin anlarsınız
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partal Sen ne diyon KİEV fukarası.
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