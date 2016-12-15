 Soğuk bizi etkiledi – Fotomaç – 15 Aralık 2016
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    15 Aralık 2016, Perşembe
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    Soğuk bizi etkiledi

    Soğuk bizi etkiledi

    Bordo-mavili takımın hocası , “Rakip kadar soğuk hava ile de mücadele ettik. Ama biz bu gruptan çıkacak ve kupada sonuna kadar gideceğiz” diye konuştu.

    Teknik Direktörü , karşılaşma sonrası soğuk havanın futbollarını etkilediğini söyledi. Bordo-mavili hoca, "Buraya kazanmak için geldik. Planlarımız özellikle ilk yarıda tutmadı. İkinci devrede de son vuruşlarda şanssızlık yaşadı. Gol atamama sorunumuz devam ediyor" ifadesini kullandı. Oyunun genelinde soğuk havanın olumsuz etkilerini gördüklerini vurgulayan Ersun Yanal, şöyle devam etti:

    GEREKENİ YAPACAĞIZ
    'nı almak istiyoruz. Bu gruptan çıkacağız. İki maçta 1 puanımızın olması bir şeyi değiştirmez. Önümüzde daha çok maç var ve gerekeni yapacağız. Ligde de yeni yeni toparlanıyoruz."


    Yunus Emre SEL
    1. 15 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:30
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