 ‘Şenol Güneş Spor Kompleksi’ kararı – Fotomaç – 15 Aralık 2016
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    15 Aralık 2016, Perşembe
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    Spor Kompleksi’ kararı

    ‘Şenol Güneş Spor Kompleksi’ kararı

    Pazar günü açılacak olan ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

    Stadyumun da içerisinde bulunduğu kompleksin adının "Şenol Güneş Spor Kompleksi" olması konusunda ön bir fikir birliğine varıldı. Gerek teknik direktörlük, gerekse futbolculuk döneminde Trabzonspor'da en fazla kupa kaldıran isim olan Güneş, Milli Takım'a da tarihinin en büyük başarısını yaşatmış, 2002 yılında Dünya 3.sü olmuştu.
    1. 15 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:52
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