‘Şenol Güneş Spor Kompleksi’ kararı

Pazar günü açılacak olan Akyazı Stadı ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Stadyumun da içerisinde bulunduğu kompleksin adının "Şenol Güneş Spor Kompleksi" olması konusunda ön bir fikir birliğine varıldı. Gerek teknik direktörlük, gerekse futbolculuk döneminde Trabzonspor'da en fazla kupa kaldıran isim olan Güneş, Milli Takım'a da tarihinin en büyük başarısını yaşatmış, 2002 yılında Dünya 3.sü olmuştu.