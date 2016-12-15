‘Şenol Güneş Spor Kompleksi’ kararı
Pazar günü açılacak olan Akyazı Stadı ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.
Stadyumun da içerisinde bulunduğu kompleksin adının "Şenol Güneş Spor Kompleksi" olması konusunda ön bir fikir birliğine varıldı. Gerek teknik direktörlük, gerekse futbolculuk döneminde Trabzonspor'da en fazla kupa kaldıran isim olan Güneş, Milli Takım'a da tarihinin en büyük başarısını yaşatmış, 2002 yılında Dünya 3.sü olmuştu.
- 15 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten kupa itirafı
Toplam 6
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UltrAslan Bu hamit ne zaman gidicek artik verdigi 10 pastan 8 zi isabetsiz birde ustune penalti kazandirdi rakibe bu takim acil revizyona gidtmeli sabri daha ne kadar oynycak
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Beko Bu adam gs olmaz su adamın bi video sunu izleyin anlarsınız
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partal Sen ne diyon KİEV fukarası.
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