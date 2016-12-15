Şehitler ölmez, Vatan bölünmez!
İki takımın sahaya polis kepi ile çıkması, Trabzonspor’un formasına polis amblemi yerleştirmesi, tribünlerin tezahüratları geceyi aydınlattı.
Ziraat Türkiye Kupası H Grubunda Atiker Konyaspor-Trabzonspor maçı golsüz sona erdi: 0-0. Konya'da -7 derecede oynanan maçın ikinci yarısında bordo-mavili takım birçok pozisyon yakalasa da son vuruşlarda başarılı olamadı. Karşılaşma öncesi yaşananlar ise hafızalara kazındı. İki takım da İstanbul'da meydana gelen hain terör saldırısında şehit düşen emniyet mensuplarının anısına Atiker Konyaspor maçına kep takarak çıktı. Ayrıca Trabzonsporlu futbolcuların giydiği beyaz formasının göğüs kısmında da Emniyet Genel Müdürlüğü amblemi yer aldı. Maç öncesi Konyaspor taraftarları her iki takımı tribüne çağırırken, iki takım taraftarı "Ne Mutlu Türküm Diyene" ve "Anadolu, Anadolu" tezahüratlarında bulundu. İki takım taraftarlarının bu güzel görüntüsü geceye renk kattı.
Karşılaşmanın 61. dakikasında gelenek haline gelen konfetili kutlamaları bir kenara bırakan bordo-mavili taraftarlar anlamlı bir pankarta imza attı. Taraftar "Biz sevdasıyla doğduğumuz Trabzonspor'un, namusumuz olan al bayrağın aşkıyla yandığımız bu cennet vatanın gurbetçi gençleriyiz'' yazılı bir pankart açarak, 'şehitler ölmez vatan bölünmez' tezahüratı yaptı.
Yunus Emre SEL
Karşılaşmanın 61. dakikasında gelenek haline gelen konfetili kutlamaları bir kenara bırakan bordo-mavili taraftarlar anlamlı bir pankarta imza attı. Taraftar "Biz sevdasıyla doğduğumuz Trabzonspor'un, namusumuz olan al bayrağın aşkıyla yandığımız bu cennet vatanın gurbetçi gençleriyiz'' yazılı bir pankart açarak, 'şehitler ölmez vatan bölünmez' tezahüratı yaptı.
Yunus Emre SEL
- 15 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten kupa itirafı
Toplam 6
Yorum
UltrAslan Bu hamit ne zaman gidicek artik verdigi 10 pastan 8 zi isabetsiz birde ustune penalti kazandirdi rakibe bu takim acil revizyona gidtmeli sabri daha ne kadar oynycak
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Toplam 8
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Beko Bu adam gs olmaz su adamın bi video sunu izleyin anlarsınız
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partal Sen ne diyon KİEV fukarası.
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