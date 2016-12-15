Ömer Ali pazarlığı
Fırtına'nın yerli transfer gündeminde ilk sırayı yer alan Ömer Ali Şahiner için Başkan Muharrem Usta, dün bir kez daha Konyaspor Başkanı Ahmet Şan ile görüştü. Trabzonspor'un Konyaspor'a 24 yaşındaki sağ kanat için para+takas teklifinde bulunduğu öğrenilirken, görüşmelerin ilk yarının sonlarına doğru daha da netlik kazanması bekleniyor. Ahmet Şan'ın dün Usta'ya "Evet" demediği, tarafların yeniden görüşeceği belirtildi.
- 15 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten kupa itirafı
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UltrAslan Bu hamit ne zaman gidicek artik verdigi 10 pastan 8 zi isabetsiz birde ustune penalti kazandirdi rakibe bu takim acil revizyona gidtmeli sabri daha ne kadar oynycak
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Beko Bu adam gs olmaz su adamın bi video sunu izleyin anlarsınız
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partal Sen ne diyon KİEV fukarası.
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