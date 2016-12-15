Ömer Ali pazarlığı

Fırtına'nın yerli transfer gündeminde ilk sırayı yer alan Ömer Ali Şahiner için Başkan Muharrem Usta, dün bir kez daha Konyaspor Başkanı Ahmet Şan ile görüştü. Trabzonspor'un Konyaspor'a 24 yaşındaki sağ kanat için para+takas teklifinde bulunduğu öğrenilirken, görüşmelerin ilk yarının sonlarına doğru daha da netlik kazanması bekleniyor. Ahmet Şan'ın dün Usta'ya "Evet" demediği, tarafların yeniden görüşeceği belirtildi.