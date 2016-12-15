Erkan Zengin umutlu konuştu
TFF 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak olan Eskişehirspor-Denizlispor maçı öncesi açıklamalarda bulunan Eskişehirspor'un 10 numarası Erkan Zengin, "Zirveye çıkma şansımız çok yüksek" dedi.
Öte yandan 15. hafta karşılaşması öncesi 3. sırada bulunan Eskişehirspor 25 puana sahip. 1. Boluspor ve 2. Evkur Yeni Malatyaspor'un ise 26 puanı bulunuyor.
- 15 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 13:15
- İdeye için sefer başladı
Toplam 8
Yorum
ORPİLİ GOLCÜYE GEREK YOK ZEKİ VE YUMLU VAR YA BU TAKIMDA ............
- Kupada moral arıyor
Toplam 8
Yorum
ağla fener ağla takım olamamış 11 sirk adamından kurulu takımınız takım oyunu nedir futbol nasıl oynanır bunları bilmiyorsunuz tarafsız olarak yönetim hatalarınızı kendi yanlışlarınızı görmüyorsunuz başarısızlıklarınızı hep ona buna yüklüyorsunuz.ne kadar ağlarsanız ağlayın nafile bu yıl da şampiyon BEŞİKTAŞ.
- Rakip Saint Raphael
Toplam 2
Yorum
DENİZ KALE HODRİ MEYDAN
Erkan Zengin umutlu konuştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.