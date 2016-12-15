 Erkan Zengin umutlu konuştu – Fotomaç – 15 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Aralık 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Erkan Zengin umutlu konuştu

    Erkan Zengin umutlu konuştu

    TFF 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak olan Eskişehirspor-Denizlispor maçı öncesi açıklamalarda bulunan Eskişehirspor'un 10 numarası Erkan Zengin, "Zirveye çıkma şansımız çok yüksek" dedi.

    Denizlispor maçı ile birlikte kritik bir haftanın yaşanacağına değinen tecrübeli oyuncu, taraftar desteğinin önemine dikkat çekti. Eskişehirspor için bu hafta zirve şansının çok yüksek olduğuna değinen Kaptan, "Şampiyonluk kolay olmayacak. Bunu biliyorduk. İyi bir kadroya sahibiz. Yolun sonunda ise Süper Lige çıkacağımıza hepimiz inandık. Hocamızla birlikte rakiplerimizi tek tek en ince ayrıntısına kadar analiz ediyoruz. Hiç kimseyi küçümsemiyoruz veya gözümüzde büyütmüyoruz. Bu hafta kritik bir hafta olacak. Zirveye çıkma şansımız çok yüksek. Muhteşem taraftarımızı her zamanki gibi tribünlere bekliyoruz. Çünkü bütün zorlukları onların desteği ile aşacağız. Şampiyonluğa giden yolda büyük pay sahibi olacaklar. Denizlispor'u yenmekten başka bir düşüncemiz yok. Devre arasına en iyi şekilde girerek ikinci yarı için avantaj yakalamanın peşindeyiz" dedi.

    Öte yandan 15. hafta karşılaşması öncesi 3. sırada bulunan Eskişehirspor 25 puana sahip. 1. Boluspor ve 2. Evkur Yeni Malatyaspor'un ise 26 puanı bulunuyor.
    1. 15 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:15
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Erkan Zengin umutlu konuştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.